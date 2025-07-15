Devler peşindeydi, anlaşma sağlandı: Kenan Yıldız yıllık 4 milyon euro'ya imzayı atıyor!

Avrupa'da transfer sezonunun açılmasıyla birlikte kulüpler takviyelerini bir bir açıklarken, hareketli dakikalar da yaşanmaya devam ediyor.



Juventus'ta gösterdiği performansla birlikte dev kulüplerin radarında bulunan milli futbolcu Kenan Yıldız için dikkat çeken bir gelişme gündeme geldi.



Juventus'a 2022 yılında gelen ve 2023 yılında profesyonel sözleşme imzalayan Yıldız'ın geleceği merak ediliyordu.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI



Tuttosport'un haberine göre Juventus, yeni sözleşme için Kenan Yıldız ile prensip anlaşmasına vardı.