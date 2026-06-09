Devlet Bahçeli istedi, millilere Dünya Kupası marşı bestelendi. "Arkanızdayız"
09.06.2026 10:11
2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösterecek A Milli Takım için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine marş bestelendi.
A Milli Takım; ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek.
Ay-yıldızlılar; ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda kozlarını paylaşacak.
BAHÇELİ İSTEDİ, MARŞ BESTELENDİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Milli Futbol Takımı'na destek olmak amacıyla marş bestelenmesini istedi.
Bahçeli'nin isteği sonrası Ahmet Öngel, "Arkanızdayız" isimli marşı hazırladı.
Hazırlanan klipte millilerin Dünya Kupası eleme maçlarından anlar, tribündeki futbolseverler ve Türkiye'nin yerli otomobili Togg da yer aldı.
MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin isteğiyle 2026 Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek olan Milli Takımımız için marş hazırlandı. 'Arkanızdayız' Ahmet Öngel." ifadeleri kullanıldı.