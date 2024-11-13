Devon Hall'dan Fenerbahçe Beko'ya kötü haber

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de oynadıkları Bayern Münih maçında sakatlanan Devon Hall'un sol el tarak kemiğinin kırıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Devon Hall, 12 Kasım Salı günü (dün) oynanan Bayern Münih karşılaşmasında sol elinden Sakatlık yaşamıştır.



Sporcumuzun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından sol el tarak kemiğinde kırık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmış ve ameliyatı planlanmıştır."