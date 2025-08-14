Devre arasında ne konuşuldu? Beşiktaşlı isim anlattı: "Hocamız net mesaj verdi!"

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında ağırladığı İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 yendi.



Toplam skorda 7-3'lük üstünlük yakalayan siyah-beyazlılar, adını Konferans Ligi play-off turuna yazdırdı.



Karşılaşmaya ikinci yarıda dahil olan Felix Uduokhai, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



St. Patrick's'in saygı duyulası bir takım olduğunu söyleyen deneyimli stoper, "Rakibimizi tebrik ediyorum, saygı duyulası bir rakip. İlk dakikada gol yedik. Bu tarz durumlarda geri dönmek zor olur. İkinci golü de yedik ama geri dönmeyi istedik. Önemli olan turu geçmekti. Mutluyuz." dedi.



DEVRE ARASINDA NE KONUŞULDU?



Ole Gunnar Solskjaer'in devre arası konuşmasından bahseden Uduokhai, "Devre arasında hocamız net mesajlar verdi, neleri daha iyi yapmamız gerektiği hakkında. Tek pas, kontrol pas oynamamız gerektiğinden bahsettik. Fırsatlar yaratacaktık, bunu yapacak kalitemiz vardı. Toplu ve topsuz oyunu daha iyi oynayabileceğimizden konuştuk. Topu kaybettikten sonra daha hızlı kaptık. Devre arasında konuştuğumuz ve kırılma noktaları bunlardı." ifadelerini kullandı.



BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ



Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Lausanne takımıyla karşı karşıya gelecek.



MAÇ TARİHLERİ



Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.