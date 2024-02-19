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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama: Süper Kupa ne zaman, nerede oynanacak?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali'nin, her iki takımın da lig ve Avrupa maçlarından dolayı fikstür sıkışıklığı olmaması için nisan ayında yapılması planlandığını duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama: Süper Kupa ne zaman, nerede oynanacak?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklaması geldi. 

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "29 Aralık 2023 tarihinde oynanması planlanan Süper Kupa Finali, maç günü , ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun ortak kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Süper Kupa Finali'nin, her iki takımın da lig ve Avrupa maçlarından dolayı fikstür sıkışıklığı olmaması için nisan ayında yapılması planlanmaktadır. Resmi açıklamalar dışındaki asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

Süper Kupa'nın 3 Nisan'da Şanlıurfa'da yapılması bekleniyor. 

Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması

Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması

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