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Di Maria'da karar zamanı

Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Angel Di Maria'yı renklerine bağlamak için yoğun çaba sarfediyor. Arjantinli yıldızın bu hafta içerisinde net kararını vermesi bekleniyor.

Di Maria'da karar zamanı

Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı transfer eden , Benfica ile sözleşmesi biten Angel Di Maria için yoğun mesai harcıyor.

Sabah'ın Arjantin basınına dayandırdığı habere göre, yakın çevresi oyuncunun Rosario Central'e döneceğini söylüyor. Ancak siyah-beyazlıların masada çok ciddi bir maddi gücünün mevcut olduğu da belirtiliyor.

36 yaşındaki futbolcunun henüz net karar vermediği ve kafasını kurcalayanın ailesinin tereddütlü bakışı olduğu aktarıldı.

Beşiktaş'ın deneyimli isme 1 yıllık sözleşme ve 5 milyon euro maaş önerdiği ve transferi bitirebilmek için her yolu denediği ifade edildi.

Di Maria'nın kararını bu hafta vermeye hazırlandığı ve yönetimin de buna göre yol haritasını belirleyeceği öğrenildi.

Arjantin ekibi Rosario Central'in de kadrosuna katmak istediği Di Maria, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 48 resmi maçta 17 gol atıp, 15 asistlik performans sergiledi.

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