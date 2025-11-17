Dick Advocaat'ın takımı dünya tarihine geçmenin peşinde

"BİR JAMAİKALININ GÜLÜŞÜNDEN DAHA GÜZEL BİR ŞEY YOKTUR"

Tarihi maçın diğer tarafında bulunan Jamaika ise ülke olarak geçtiğimiz ayda yaşanan Melissa Kasırgası'nın yaralarını sarmaya çalışıyor.

Curaçao'yu yenmesi halinde turnuvaya direkt katılım hakkı kazanacak olan Kuzey Amerika ülkesinde teknik direktör Steve McClaren, zorlu mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

64 yaşındaki çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı: "Bu zorlu günlerde insanlarımızın suratında bir gülümseme yaratabilmek için her şeyi yapacağız. Çünkü bir Jamaikalının gülüşünden daha güzel olan hiçbir şey yoktur."

KARŞILAŞMA 19 KASIM'DA

Curaçao ve Jamaika'nın kader mücadelesi 19 Kasım 2025 günü yapılacak. Karşılaşma saat 04.00'te başlayacak.