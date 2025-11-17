Dick Advocaat'ın takımı dünya tarihine geçmenin peşinde
17.11.2025 14:11
Reuters
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Curaçao Milli Takımı, dünya futbol tarihine geçebilir.
78 yaşındaki Dick Advocaat, 17 Ağustos 2016'dan 30 Haziran 2017'ye kadar Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapmıştı.
Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-lacivertlileri şampiyon yapamasa da oynattığı futbolla taraftarların takdirini kazanmıştı.
15 Ocak 2024 tarihinden beri Curaçao Milli Takımı'nın başında olan Hollandalı çalıştırıcı, ekibiyle birlikte dünya tarihine geçebilir.
DÜNYA KUPASI'NA KATILAN EN KÜÇÜK ÜLKE OLABİLİRLER
Hollanda'nın 150.000 nüfuslu özerk bölgesi Curaçao, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde şu ana kadar çıktığı 5 maçta 11 puan topladı ve grubunun zirvesinde.
Karayip ülkesi, gruptaki son maçında Jamaika'nın konuğu olacak. Curaçao, rakibini mağlup etmesi halinde Dünya Kupası'na katılım sağlayan en küçük ülke olmuş olacak.
ADVOCAAT TAKIMININ BAŞINDA OLAMAYACAK
Dick Advocaat, ülke tarihi açısından çok önemli bir yer tutan Jamaika maçında takımının başında yer alamayacak.
78 yaşındaki teknik adamın ailevi problemler nedeniyle Hollanda'ya döndüğü, bu sebeple de maça katılım sağlayamayacağı öğrenildi.
Şu an Jamaika Milli Takımı'nı çalıştıran Steve McClaren, 1 Temmuz 2022'den 10 Temmuz 2024'e kadar Manchester United'da yardımcı antrenörlük yapmıştı.
"BİR JAMAİKALININ GÜLÜŞÜNDEN DAHA GÜZEL BİR ŞEY YOKTUR"
Tarihi maçın diğer tarafında bulunan Jamaika ise ülke olarak geçtiğimiz ayda yaşanan Melissa Kasırgası'nın yaralarını sarmaya çalışıyor.
Curaçao'yu yenmesi halinde turnuvaya direkt katılım hakkı kazanacak olan Kuzey Amerika ülkesinde teknik direktör Steve McClaren, zorlu mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.
64 yaşındaki çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı: "Bu zorlu günlerde insanlarımızın suratında bir gülümseme yaratabilmek için her şeyi yapacağız. Çünkü bir Jamaikalının gülüşünden daha güzel olan hiçbir şey yoktur."
KARŞILAŞMA 19 KASIM'DA
Curaçao ve Jamaika'nın kader mücadelesi 19 Kasım 2025 günü yapılacak. Karşılaşma saat 04.00'te başlayacak.