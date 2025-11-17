Didier Deschamps'tan oyuncularına övgü

Ukrayna'yı 4-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Fransa, elemelerin son maçında Azerbaycan'ın konuğu oldu.

"Horozlar", henüz 4. dakikasında 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-1 kazandı. Fransızlara galibiyeti getiren golleri Jean-Philippe Mateta, Maghnes Akliouche ve Şahruddin Muhammedaliyev (kendi kalesine) attı. Azerbaycan'ın tek golünü ise Renat Dadaşov kaydetti.

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ARTIK HÜCUMDA YENİ SEÇENEKLERİMİZ VAR"

Hugo Ekitike'nin ve Jean-Philippe Mateta'nın performanslarına vurgu yapan 57 yaşındaki çalıştırıcı, "Maç başına 2 golün sadece biraz gerisindeyiz. Bence bu gayet iyi. Mateta, sadece ikinci kez bir maça 11'de başladı ve muhteşem bir kafa golü attı. Bu, hem onun için hem de bizim için çok iyi. Ekitike ise öz güven kazanıyor. Genç ve dinamik bir oyuncu. Kendisini enerjisiyle ifade ediyor ve hızıyla fark yaratıyor. Artık hücumda iki yeni seçeneğimizin olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.