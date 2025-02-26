Didier Drogba'dan Jose Mourinho'ya destek: Babam nasıl ırkçı olur?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti. RAMS Park'ta oynanan ve büyük heyecana sahne olan maçta kazanan çıkmamıştı.



0-0'lık beraberlikle sonuçlanan müsabaka sonrası iki takım teknik direktörü de birbirlerine karşı sert ifadeler kullanmıştı.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonu düzenlenen basın toplantısında, "Biraz uzun sürdü 'The Crying One'ın konuşması... Biliyorsunuz ağlamasıyla meşhur, yine burada uzun uzun ağladı. İçeride ağladı, hakem odasına girdi ağladı... Ağlamaya devam etsin." ifadelerini kullanmıştı.



Fenerbahçe'nin hocası Jose Mourinho ise "Eğer Türk hakem olsaydı Yusuf maçın başında kart görürdü ve benim onu oyundan çıkarmam gerekirdi. Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." demişti.



DROGBA VE ESSIEN'DEN MOURINHO'YA DESTEK



Öte yandan Jose Mourinho'nun Chelsea'de görev yaptığı dönemde birlikte çalıştığı Didier Drogba ve Michael Essien, Portekizli hocaya destek paylaşımında bulundu.

"BABAM NASIL IRKÇI OLABİLİR?"



Galatasaray'da forma giymiş olan Drogba'nın paylaşımında, "Sevgili Galatasaray, sarı-kırmızılı formayı giymenin benim için ne kadar gurur verici olduğunu ve Türkiye'nin en çok kupa kazanan kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz. Rekabetlerin ne kadar tutkulu ve hararetli olabileceğini hepimiz biliyoruz ve ben bunu deneyimleyecek kadar şanslıydım. Son zamanlarda Jose Mourinho hakkında yapılan yorumları gördüm. Bana güvenin, Jose'yi yıllardır tanıyorum ve o bir ırkçı değil; tarih bunu kanıtlıyor. Maçlarımıza odaklanalım, aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanarak 5. yıldızımızı takalım. 'Babam' nasıl ırkçı olabilir?" ifadeleri yer aldı.