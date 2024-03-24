Didim derbiden 3 puanla ayrıldı

BAL'da 5. Grup karşılaşmasında Aydın derbisi yaşandı.

Didim Belediyespor evinde İncirliova Belediyespor'u ağırlarken, Didim Atatürk Stadı'nda oynanan maça sporseverler ilgi gösterdi.

Didim Belediyespor 31'nci dakikada Hakan'ı attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın 45'inci dakikasında İncirliova'dan Rahmi topu kendi kalesine gönderdi ve skor 2-0 oldu. İlk yarı ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ikinci yarısında Didim Belediyespor maçın 62'nci dakikasında Gökhan ile skoru 3-0 yaptı.

İncirliova Belediyespor'da Ali Kaynak 71'inci dakikada skoru 3-1 getirdi. Maçta başka gol sesi çıkmayınca Didim Belediyespor 3 puanı 3 golle alan taraf oldu.