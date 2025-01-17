Diego Carlos kimdir? Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı iddia edilen Diego Carlos kaç yaşında, nereli?

Diego Carlos Santos Silva kısa adıyla "Diego Carlos", 15 Mart 1993'te Brezilya'da dünyaya geldi. Aston Villa'da forma giyen Brezilyalı futbolcudur.



Diego Carlos, savunma oyuncusu olarak görev yapıyor. Güçlü fiziksel yapısı, hava toplarındaki hakimiyeti ve savunmadaki sağlam duruşuyla biliniyor.



Diego Carlos, kariyerine Brezilya'da başladı ve daha sonra Avrupa'ya transfer oldu. Özellikle Sevilla FC'de oynadığı dönemde büyük bir çıkış yakalamıştır.



İspanyol kulübüyle UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma başarısı göstermiştir. 2022 yılında, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer olmuştur.



Futbol kariyerinin yanı sıra, disiplini ve mücadeleci yapısıyla sahadaki varlığı dikkat çekmektedir. Diego Carlos, aynı zamanda Brezilya millî takımı formasını da giymiştir.

