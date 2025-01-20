Fenerbahçe'nin yeni transferi olan Diego Carlos'un kim olduğu tüm futbolseverler tarafından merak ediliyor. Brezilyalı başarılı futbolcu Diego Carlos'un hangi mevkide oynadığı araştırılırken, kariyeri hakkındaki bilgilerde dikkat çekiyor. Peki, Diego Carlos kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos hangi mevkide oynuyor?



DİEGO CARLOS KİMDİR?



Diego Carlos Santos Silva kısa adıyla "Diego Carlos", 15 Mart 1993'te Brezilya'da dünyaya geldi. Aston Villa'da forma giyen Brezilyalı futbolcudur.



Diego Carlos, savunma oyuncusu olarak görev yapıyor. Güçlü fiziksel yapısı, hava toplarındaki hakimiyeti ve savunmadaki sağlam duruşuyla biliniyor.



Diego Carlos, kariyerine Brezilya'da başladı ve daha sonra Avrupa'ya

transfer oldu. Özellikle Sevilla FC'de oynadığı dönemde büyük bir çıkış yakalamıştır.



İspanyol kulübüyle UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma başarısı göstermiştir. 2022 yılında, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer olmuştur.



Futbol kariyerinin yanı sıra, disiplini ve mücadeleci yapısıyla sahadaki varlığı dikkat çekmektedir. Diego Carlos, aynı zamanda Brezilya milli takımı formasını da giymiştir.