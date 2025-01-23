Fenerbahçe transferi duyurdu: Diego Carlos ile 3,5 yıl anlaşma sağlandı
Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Brezilyalı stoper Diego Carlos'u duyurdu. Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan transfer ettiği Diego Carlos 3,5 yıl boyunca sarı lacivertli formayı terletecek.
Aston Villa ile transfer görüşmelerini tamamlayan ve Diego Carlos'u sağlık kontrollerinden geçirmek için İstanbul'a davet eden Fenerbahçe, resmi transfer açıklamasını yaptı.
FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI
Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;
"Ailemize hoş geldin Diego Carlos
Kulübümüz, Diego Carlos'un transferi için kulübü Aston Villa ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.
Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3.5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Diego Carlos’a ‘ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."
Ailemize hoş geldin Diego Carlos 💛💙— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 23, 2025
Kulübümüz, Diego Carlos'un transferi için kulübü Aston Villa ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.
Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3.5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Diego Carlos’a ‘ailemize hoş… pic.twitter.com/6yemANIyyr
"ÇOK MUTLUYUM"
İmzanın ardından konuşan başarılı savunma oyuncusu, “Burada bulunduğum için çok mutluyum, bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım.” açıklamalarını yaptı.
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