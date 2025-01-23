Fenerbahçe transferi duyurdu: Diego Carlos ile 3,5 yıl anlaşma sağlandı

Aston Villa ile transfer görüşmelerini tamamlayan ve Diego Carlos'u sağlık kontrollerinden geçirmek için İstanbul'a davet eden Fenerbahçe, resmi transfer açıklamasını yaptı.



FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI



Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;



"Ailemize hoş geldin Diego Carlos



Kulübümüz, Diego Carlos'un transferi için kulübü Aston Villa ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.



Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3.5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.



Diego Carlos’a ‘ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."