Diğer adaylarla görüşmeler durdu: Okan Buruk, Gaalatasaray için dünyaca ünlü kaleciyi aradı!

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor.



Yaz transfer dönemini Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi iki dünyaca ünlü yıldıza imza attırarak sansasyonel şekilde açan sarı-kırmızılılarda rota kaleci takviyesine çevrildi.



14 yıllık Galatasaray kariyerini sonlandıran ve Estudiantes'e giden Fernando Muslera'nın yerine gelecek isim için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor. "OKAN BURUK, EDERSON'U ARADI"



Ünlü gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester City'nin kalecisi Ederson'u arayarak görüşme gerçekleştirdi.



İLK TERCİH Haberin devamında Buruk'un ilk tercihinin Brezilyalı file bekçisi olduğu ve anlaşma için görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.



Ayrıca sarı-kırmızılı kulübün diğer kaleci adaylarıyla görüşmeleri şu an için askıya aldığı ifade edildi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ



Öte yandan Galatasaray'ın Manchester City'e 5-6 milyon euro bandında bir teklif sunduğu ancak İngiliz devinin daha yüksek bir bedel talep ettiği aktarıldı.