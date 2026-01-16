Dijital arşivi basketbolseverlere açıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) dijital arşivini basketbolseverlerin kullanımına sundu.



TBF'den yapılan açıklamaya göre arşivde, 1966 yılından bu yana 611 takım, 8 bin 331 oyuncu ve 11 bin 116 maça ait veriler bulunuyor. Sezonlara ait sporcu fotoğrafları, detaylı istatistiksel bilgiler ile Türk basketboluna damga vurmuş efsane kadrolar ve isimlere ilişkin bilgiler arşiv kapsamında kullanıcıların erişimine sunuldu.

Basketbolseverler, bu önemli dijital arşive, yenilenmiş "www.tbf.org.tr adresi" ve TBF mobil uygulaması üzerinden ulaşabiliyor.