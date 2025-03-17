Dilan Deniz Gökçek kimdir?

2005 yılından bu yana FIFA listesinde yer alan kadın hakem Dilan Deniz Gökçek, kariyeri boyunca pek çok maçta görev aldı. İşte, Dilan Deniz Gökçek'in biyografisi...



DİLAN DENİZ GÖKÇEK KİMDİR?



Dilan Deniz Gökçek 1976 yılında dünyaya geldi.



Türk kadın futbol hakemleri Lale Orta ve Hilal Tuba Tosun Ayer'den esinlenerek futbol hakemi olmaya karar verdi



8 Şubat 1998'de yardımcı hakem olarak kariyerine başladı. TFF Üçüncü Lig'de bir yıl yardımcı hakem olarak görev yaptıktan sonra, 4 Nisan 1999'da bu ligde hakem olarak maç yönetmeye hak kazandı.

O tarihten bu yana çeşitli seviyelerde görev yaptı.



Gökçek, FIFA kokartını 2005'te aldı. 2013 itibarıyla Türkiye'nin dört uluslararası kadın hakeminden biri oldu.



2015'te hakemlik kariyerine nokta koydu.



Gökçek şimdi ise UEFA gözlemcisi olarak kariyerine devam ediyor.



