Dili boğazına kaçan kaleciyi maçın hakemi hayata döndürdü

8. KEZ HAYAT KURTARDI



14 yıldır hakemlik yaptığını hatırlatan Onur Bingöl, "Spor bilimleri mezunuyum. Düştüğünü gördüm, koşarak yanına gittiğimde gözlerinin beyazı görünüyordu. İlk yardım pozisyonuna getirdim. Sonra dilini fark ettim ve yapmam gerekeni yaptım. Bu benim için 8. oldu." ifadelerini kullandı.

