Dimitris Itoudis, Yunanistan Milli Takımı'ndan ayrıldı

Yunanistan Milli Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası'ndaki 15. sıra sonrasında başantrenör Dimitris Itoudis ile yollarını ayırdı.



Aynı zamanda Fenerbahçe Beko'yu da çalıştıran Itoudis, 2022 EuroBasket'te Yunanistan Milli Takımı'nın başında bulunmuştu.



Itoudis'in görevden alınma kararı, 2024 Olimpiyat Elemeleri öncesinde alındı.

Yunanistan Basketbol Federasyonu yaptığı açıklamada, milli takımın birinci öncelik olduğunu ve bu nedenle bir değişikliğin zorunlu hale geldiğini belirtti.

Federasyon, Yunan antrenöre milli takıma olan hizmetleri ve her zaman milli takıma destek olma sözü için teşekkür etti.

