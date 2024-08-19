Dinamo Zagreb-Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dinamo Zagreb-Karabağ maçına geri sayım başladı. "Devler Ligi"nin 36 takımla oynanacak yeni lig formatında mücadele edecek son 7 ekip play-off turuyla belirlenecek. Öte yandan Karabağ'ın Hırvatistan temsilcisi ile yapacağı heyecan dolu maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalı gibi bilgiler merak konusu oldu. İşte, Dinamo Zagreb-Karabağ maçı hakkında bilgiler...



DINAMO ZAGREB-KARABAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA



Dinamo Zagreb-Karabağ maçı 20 Ağustos Salı günü saat 22.00'de oynanacak.



Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.



RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?



Takımlar, 27-28 Ağustos'ta rövanş müsabakalarına çıkacak.

