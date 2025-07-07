Diogo Jota'nın cenazesine katılmadı, dans etti: Dünyaca ünlü futbolcuya tepkiler çığ gibi

İngiltere Premier Lig devi Liverpool'un 28 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcusu Diogo Jota, trafik kazasında hayatını kaybetmişti.



Portekizli forvet, İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasında kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile birlikte yaşamını yitirmişti.



İki hafta önce evlenen Jota ile Portekiz 2. Lig ekiplerinden Penafiel'de forma giyen 26 yaşındaki kardeşi Andre Silva'nın, seyahat ettikleri aracın yoldan çıkıp yanması sonucunda hayatlarını kaybettiği öğrenilmişti.



Jota'nın cenaze töreni, 5 Temmuz tarihinde gerçekleştirildi. Birçok futbolcunun katıldığı törende gözyaşları sel oldu. ABD'de Kulüpler Dünya Kupası maçına çıkan Ruben Neves, maç biter bitmez Portekiz'e uçtu ve en yakın arkadaşı olan Jota'nın cenaze törenine katıldı. Liverpool'un kaptanı Van Dijk da Jota'yı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Portekiz Milli Takımı kaptanı Cristiano Ronaldo ise cenazede yer almadı.

LUIS DIAZ'A BÜYÜK TEPKİ



Diogo Jota'nın Liverpool'dan takım arkadaşı olan Luis Diaz da tıpkı Ronaldo gibi cenaze töreninde yer almayan isimlerdendi...



Kolombiyalı futbolcunun hem törene katılmaması hem de cenaze gününde dans ettiği görüntülerin ortaya çıkması, spor kamuoyunun büyük tepkisini çekti.



Marca'nın haberine göre Diaz'ın yakın çevresi ve sosyal medyadaki binlerce kullanıcı, Diaz'a ulaşmaya çalıştı.



Haberin devamında Jota'nın geçmişte Diaz'a verdiği dostluk ve gösterdiği destek göz önünde bulundurulduğunda 28 yaşındaki futbolcunun, yaşamını yitirmiş arkadaşının naaşına saygısızlık yaptığı vurgulandı.



Luis Diaz'dan ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

"DÜNYANIN EN ŞANSLI ADAMI"



Jota, üç çocuğunun annesi Rute Cardoso ile evliliğinin ardından yayımlanan röportajında kendisini "Dünyanın en şanslı adamı" olarak tanımlamıştı.

ÖLÜMÜN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI



CNN Portekiz'in haberinde Diogo Jota ve kardeşinin, İspanya'nın kuzeyinde bulunan Santander şehrinden Güney İngiltere'ye gidecek olan gemiye yetişmek için yolda olduğu belirtilmişti.



DOKTORU UÇAK YOLCULUĞUNU TAVSİYE ETMEDİ



Haberin devamında Jota'nın Liverpool'un pazartesi günü başlaması planlanan sezon öncesi antrenmanlarına katılmak için İngiltere yolculuğunda olduğunu ve akciğer ameliyatı sonrasında doktorunun uçak seyahatini tavsiye etmemesi üzerine karayolunu kullandığı kaydedilmişti.



Bu sebeple Birleşik Krallık'a deniz üzerinden geçmek isteyen Jota'nın, kariyeri boyunca akciğer problemleri nedeniyle birçok kez bu yolu tercih ettiği ifade edilmişti.