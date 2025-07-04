Diogo Jota'nın trajik ölümünün perde arkası ortaya çıktı: Doktoru "Uçağa binme" demiş

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un 28 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcusu Diogo Jota, trafik kazasında hayatını kaybetmişti.



Portekizli forvet, İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasında kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile birlikte yaşamını yitirmişti.



İki hafta önce evlenen Jota ile Portekiz 2. Lig ekiplerinden Penafiel'de forma giyen 26 yaşındaki kardeşi Andre Silva'nın, seyahat ettikleri aracın yoldan çıkıp yanması sonucunda hayatlarını kaybettiği öğrenilmişti. "DÜNYANIN EN ŞANSLI ADAMI"



Jota, üç çocuğunun annesi Rute Cardoso ile evliliğinin ardından dün yayımlanan röportajında kendisini "Dünyanın en şanslı adamı" olarak tanımlamıştı.

PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI



CNN Portekiz'in haberinde Diogo Jota ve kardeşinin, İspanya'nın kuzeyinde bulunan Santander şehrinden Güney İngiltere'ye gidecek olan gemiye yetişmek için yolda olduğu belirtildi.



DOKTORU UÇAK YOLCULUĞUNU TAVSİYE ETMEDİ Haberin devamında Jota'nın Liverpool'un pazartesi günü başlaması planlanan sezon öncesi antrenmanlarına katılmak için İngiltere yolculuğunda olduğunu ve akciğer ameliyatı sonrasında doktorunun uçak seyahatini tavsiye etmemesi üzerine karayolunu kullandığı kaydedildi.

Bu sebeple Birleşik Krallık'a deniz üzerinden geçmek isteyen Jota'nın, kariyeri boyunca akciğer problemleri nedeniyle birçok kez bu yolu tercih ettiği ifade edildi.