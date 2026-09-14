Direkler geçit vermedi. Fenerbahçe, Gaziantep'te 1 puana razı oldu
14.09.2026 18:55
Son Güncelleme: 14.09.2026 21:50
Gaziantep FK'dan Maxim ile Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in mücaelesi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında iki topunun direkten döndüğü maçta Gaziantep FK ile berabere kaldı ve üst üste 2. kez puan kaybetti.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Gaziantep Stadı'nda oynanan müsabaka, başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Bu skorun ardından her iki takım da sahadan 1'er puanla sahadan ayrıldı.
Üst üste 2. kez puan kaybeden Fenerbahçe, 7 puanla 11. sırada yer aldı. Gaziantep FK ise 8 puanla 7. basamakta yer buldu.
Fenerbahçe, gelecek hafta Eyüpspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise Kocaelispor deplasmanına çıkacak.
KARTAL'DAN 2 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynadıkları Roma maçı 11'ine göre Gaziantep'te 2 değişiklik yaparken, Lukaku 11'de başladı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Roma karşılaşması 11'inden 2 değişikliğe gitti.
Cezası nedeniyle forma giyemeyen Matteo Guendouzi, ligde formasına kavuşurken, Bartuğ Elmaz yedek kulübesinde yer aldı. Hücumda ise Vedat Muriqi'nin yerine Romelu Lukaku şans buldu.
LUKAKU İLK KEZ 11'DE
Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Romelu Lukaku, ilk kez 11'de görev aldı. Lukaku, ligde ve Avrupa'da toplam 6 maçta da sonradan oyuna dahil oldu.