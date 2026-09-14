NTV

Direkler geçit vermedi. Fenerbahçe, Gaziantep'te 1 puana razı oldu

14.09.2026 18:55

Son Güncelleme: 14.09.2026 21:50

Direkler geçit vermedi. Fenerbahçe, Gaziantep'te 1 puana razı oldu
Anadolu Ajansı

Gaziantep FK'dan Maxim ile Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in mücaelesi.

NTV - Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında iki topunun direkten döndüğü maçta Gaziantep FK ile berabere kaldı ve üst üste 2. kez puan kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

 

Gaziantep Stadı'nda oynanan müsabaka, başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

 

Bu skorun ardından her iki takım da sahadan 1'er puanla sahadan ayrıldı.

 

Üst üste 2. kez puan kaybeden Fenerbahçe, 7 puanla 11. sırada yer aldı. Gaziantep FK ise 8 puanla 7. basamakta yer buldu.

 

Fenerbahçe, gelecek hafta Eyüpspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise Kocaelispor deplasmanına çıkacak.

21:45
BİR DİREK DAHA
88. Dakika: Fenerbahçe bir kez daha direğe takıldı. Kazanılan frikikte topun başına geçen Greenwood'un direkt kaleye vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyunalanına geri döndü.
21:25
FENERBAHÇE YÜKLENİYOR
68. Dakika: Fenerbahçe çok etkili geldi. Organize gelişen atakta Vedat Muriqi'nin içeriye çevirdiği topu kontrol eden Brown'un vuruşu kalecide kaldı.
21:21
ÜÇ DEĞİŞİKLİK BİRDEN
64. Dakika: Fenerbahçe'de Kerem, Guendouzi ve Lukaku çıktı, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci ve Vedat Muriqi oyuna dahil oldu.
21:13
BU KEZ DE GREENWOOD DENEDİ
56. Dakika: Fenerbahçe bir kez daha gole çok yaklaştı. Kante, getirdiği topu ceza sahasındaki Greenwood ile buluşturdu. İngiliz futbolcunun çalımı sonrası dar açıdan vuruşu yandan auta gitti.
Anadolu Ajansı
21:12
DİREKTEN DÖNDÜ
54. Dakika: Fenerbahçe direğe takıldı. Ceza sahasına giren Guendouzi'nin topuna Gaziantep FK savunması engel oldu. Seken topa Kerem'in plasesi direkten oyun alanına geri döndü.
Anadolu Ajansı
20:41
GAZİANTEP FK ETKİLİ GELDİ
41. Dakika: Gaziantep FK tehlikesi. Savunmadan gelen uzun topa hareketlenen Sorescu, Brown'un zamanlama hatasının ardından ceza sahasına girdi ve dar açıdan karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
Anadolu Ajansı
20:38
İNANILMAZ GOL KAÇTI
37. Dakika: Boş kaleye kaçtı. Greenwood'un ara pasıyla ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya pozisyonda hemen yanındaki Matteo Guendouzi'yi gördü. Fransız futbolcu, oldukça müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top, filelere değil auta gitti.
Anadolu Ajansı
20:24
ÇOK KRİTİK MÜDAHALE
24. Dakika: Brown'dan inanılmaz müdahale. Sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kerim'in arka direğe ortasını kontrol eden Sorescu'nun şutuna Archie Brown kendisini adeta siper etti ve topu kornere gönderdi.
20:18
SKRINIAR VURDU, KALECİDE KALDI
17. Dakika: Fenerbahçe gole yaklaştı. Archie Brown'un uzun taç atışına kafasıyla vuran Skriniar'ın şutu kalecide kaldı.
20:16
İLK TEHLİKE EV SAHİBİNDEN
16. Dakika: Gaziantep FK kaleyi yokladı. Rakip yarı alanda topla buluşan Sorescu'nun ceza sahası dışından vuruşu auta gitti.
20:04
MAÇTAKİ İLK SARI KART
4. Dakika: Gaziantep FK'da Meleke, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
20:00
İLK DÜDÜK ÇALDI
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı başladı.
19:26
AK: "3 PUANI ALMAK İSTİYORUZ"
Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak: "Öncelikle çok iyi bir rakibe karşı oynuyoruz. Fenerbahçe güçlü bir takım, iyi bir hocaları var. Roma maçında özellikle ikinci yarıda güçlü oyunları vardı. Ciddi silahları olan bir takım. Büyük takımlara karşı çok az hata yapmanız gerekiyor. Kendi sahamızda oynuyoruz. Bugün kendi sahamızda 3 puanı almak istiyoruz. Taraftarımızın önünde, inşallah onların gurur duyabileceği, sonuna kadar mücadele eden bir takım gösteririz ve günün sonunda mutlu oluruz."
Anadolu Ajansı
19:13
KARTAL: "ŞU ANDA BİR PROBLEM YOK"
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Öncelikle ben bu camianın bir evladıyım. Maç 1-1'ken, her şey iyi giderken, tribünden kafama su şişesi geldi. Bu beni çok üzdü. Taraftarımın beni istemedikleri yerde durmam hoş olmaz. Biraz buna üzüldüm. Maç sonunda biraz duygusal davranmış olabilirim. Daha sonra yönetimle açık açık konuştuk. Şu anda bir problem yok ve devam ediyorum. Oyuncularım geri gelmeme çok sevindi. Birbirimize alıştık. Onlar da çok mutlu oldular. Herhangi bir problem yok. Devam ediyoruz."
Anadolu Ajansı
19:08
LUKAKU İÇİN İLK
Romelu Lukaku, Fenerbahçe formasıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkıyor.
Anadolu Ajansı
18:46
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Kerim, Meleke, Gidado, Maxim, Sorescu, Kozlowski, Halil. Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Guendouzi, Kerem, Greenwood, Lukaku.
Anadolu Ajansı

KARTAL'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

 

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynadıkları Roma maçı 11'ine göre Gaziantep'te 2 değişiklik yaparken, Lukaku 11'de başladı.

 

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Roma karşılaşması 11'inden 2 değişikliğe gitti.

 

Cezası nedeniyle forma giyemeyen Matteo Guendouzi, ligde formasına kavuşurken, Bartuğ Elmaz yedek kulübesinde yer aldı. Hücumda ise Vedat Muriqi'nin yerine Romelu Lukaku şans buldu.

 

LUKAKU İLK KEZ 11'DE

 

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Romelu Lukaku, ilk kez 11'de görev aldı. Lukaku, ligde ve Avrupa'da toplam 6 maçta da sonradan oyuna dahil oldu.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram