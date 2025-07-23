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Dirk Kuyt'tan Fenerbahçelileri üzecek yorum: Şampiyonlar Ligi elemesinde favorisini açıkladı

Fenerbahçe ve Feyenoord'un eski futbolcusu Dirk Kuyt, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda favorisini açıkladı.

Dirk Kuyt'tan Fenerbahçelileri üzecek yorum: Şampiyonlar Ligi elemesinde favorisini açıkladı

ve Feyenoord'un eski futbolcusu Dirk Kuyt, iki takımın 2'nci ön eleme turunda eşleşmesini yorumladı. Hollanda basınından Rijnmond'a konuşan Kuyt, eşleşmede Feyenoord'u favori olarak gördüğünü açıkladı.

"FEYENOORD EVİNDE ÇOK GÜÇLÜ"

Kuyt, "Aslında bu zamanlarda küçük bir kurayla başlamak daha iyidir ama daha ilk turdan iki zorlu rakip karşı karşıya gelecek. Feyenoord evinde çok güçlü. Feyenoord kazanacak. De Kuip'e sık sık gidiyorum. Robin van Persie antrenör olarak iyi bir başlangıç yaptı. Umarım bunu sürdürebilir. Taraftarlar tam destek verecek. Bu da fark yaratacak. Hollanda'da Feyenoord kazanır, İstanbul'daki maç ise berabere biter" dedi.

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