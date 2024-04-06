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Diyarbakır'da Icardi sevgisi: Yıldız futbolcu paylaştı

Diyarbakır'da yaşayan bir Galatasaray taraftarı evinin dış cephesine ‘M. Icardi’ yazdırdı. Icardi, Diyarbakır'daki evi sosyal medya hesabından paylaştı.

Diyarbakır'da Icardi sevgisi: Yıldız futbolcu paylaştı

Diyarbakır’da yaşayan bir Galatasaray taraftarı evinin dış cephesini sarı-kırmızıya boyayarak 'M. Icardi' yazdırdı. Taraftarın çektiği görüntüyü Mauro Icardi sosyal medya hesabından paylaştı.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yaşayan bir vatandaş, Galatasaray tutkusuyla evinin dış cephesini sarı-kırmızı rengine bürürken, duvarına da yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin ismini yazdırdı.

Tasarımın bitmiş halini görüntüleyen ev sahibi videoyu paylaştı.

Viral olan bu görüntüyü ise Mauro Icardi sosyal medya hesabından paylaştı.

Diyarbakır'da Icardi sevgisi: Yıldız futbolcu paylaştı - 1

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