Diyarbakır'da Icardi sevgisi: Yıldız futbolcu paylaştı

Diyarbakır’da yaşayan bir Galatasaray taraftarı evinin dış cephesini sarı-kırmızıya boyayarak 'M. Icardi' yazdırdı. Taraftarın çektiği görüntüyü Mauro Icardi sosyal medya hesabından paylaştı.



Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yaşayan bir vatandaş, Galatasaray tutkusuyla evinin dış cephesini sarı-kırmızı rengine bürürken, duvarına da yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin ismini yazdırdı.



Tasarımın bitmiş halini görüntüleyen ev sahibi videoyu paylaştı.

Viral olan bu görüntüyü ise Mauro Icardi sosyal medya hesabından paylaştı.