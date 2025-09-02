Diyarbekir Spor - Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK 1. tur Diyarbekir - Bitlis 1916 maçı
Ziraat Türkiye Kupası maçları yeni sezona heyecanlı başladı. 1. tur karşılaşmaları arasında bu hafta Diyarbekir Spor - Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü mücadelesi yer alıyor. Taraftarlar kendi takımlarının maçlarını canlı takip etmek için Diyarbekir Spor - Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü maçı canlı yayın bilgisini araştırıyor. İşte, ZTK 1. tur maçı saati ve kanalı...
Günün maçları, spor severlerin gündemindeki yerini koruyor. Süper Lig'e Milli ara verilmesi ardından futbol takipçileri Ziraat Türkiye Kupası maç programlarını takibe aldı. 1. tur ZTK maçları arasında Diyarbekir Spor - Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü karşılaşması bulunuyor. Peki, Diyarbekir Spor - Bitlis 1916 maçı ne zaman?
DİYARBEKİR SPOR - BİTLİS 1916 MAÇI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları kapsamında Diyarbekir Spor - Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü 3 Eylül Çarşamba günü saat 15:00'da Seyrantepe 2 Nolu Çim Sahada karşı karşıya geliyor. ZTK maçları ASpor ekranlarından canlı olarak aktarılıyor.
Maçı hakem Erdem Demirtaş yönetecek. Yardımcı hakemleri ise; Hasan Hüseyin Yazıcılar, Nurullah Bayram ve Cem Kuşçu olacak.
