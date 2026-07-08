NTV

Djokovic 39 yaşında Wimbledon yarı finalinde

08.07.2026 04:29

Son Güncelleme: 08.07.2026 04:31

Djokovic 39 yaşında Wimbledon yarı finalinde
Anadolu Ajansı
AA
Google'da NTV'yi tercih et

Wimbledon tek erkeklerde 39 yaşındaki Novak Djokovic, Felix Auger-Aliassime'yi 5 saat 15 dakikada yenerek yarı finale yükseldi.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon İngiltere'nin başkenti Londra'da çeyrek final karşılaşmalarıyla sürdü.

 

Kariyerinde 24 grand slam şampiyonluğu bulunan dünya 8 numarası Sırp raket Novak Djokovic, çeyrek finalde Kanadalı Felix Auger-Aliassime ile kozlarını paylaştı.

 

5 saat 15 dakika süren maçta 39 yaşındaki tenisçi, rakibini 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 ve 7-6'lık setlerle mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Müsabaka, organizasyonun en uzun çeyrek final maçı olarak kayda geçti.

 

Djokovic, yarı finalde 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner ile karşı karşıya gelecek.

 

MUCHOVA YARI FİNALDE

 

Wimbledon tek kadınlarda ise dünya 9 numarası Karolina Muchova, 14 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile çeyrek finalde karşılaştı.

 

Çek sporcu Muchova, Japon rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle yenerek yarı finale çıktı. Karolina Muchova, yarı finalde ABD'li Coco Gauff ile mücadele edecek

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram