Djokovic, 8. kez sezonu dünya 1 numarası olarak bitirmeyi garantiledi

2023 sezonunu dünya 1 numarası olarak tamamlamayı garantileyen tenis efsanesi Novak Djokovic, kupasını kaldırdı.



ATP Finalleri'nde Holger Rune'yi 3 sette yenen Sırp sporcu, sezon bitmeden zaferini kutladı.



Djokovic, "Bu, tenisteki her sporcunun rüyası. Zorlu geçen sezonu kupayla kutsamak benim için çok özel. Bu uzun yolda her zaman yanımda olan ekibime teşekkür ediyorum. Korttaki başarılarımın perde arkasında onlar var. Kupayı onlarla kutlamak için sabırsızlanıyorum." dedi.



Sekizinci kez sezonu 1 numarada noktalayarak rekorunu geliştiren Djokovic, unutulmaz bir yılı geride bıraktı.



4 Grand Slam'in 3'ünü kazanan 36 yaşındaki tenisçi, Wimbledon finalinde ise Carlos Alcaraz'a kaybetti.



Covid-19 aşısı olmadığı için Avustralya Açık'a kabul edilmeyen ve 1 yıl sonra tahtına dönen Djokovic, bu sezon Grand Slam şampiyonluğu sayısını 24'e çıkartıp, Rafael Nadal ile arasındaki farkı açmıştı.