Djokovic, erkekler sezon sonu turnuvasında 3'te 3 yaptı

Profesyonel Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen ATP Finalleri'nde Sırp Novak Djokovic, Rus Daniil Medvedev'i 2-1 yendi.



İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda düzenlenen erkekler sezon sonu turnuvasının 6. gününde Djokovic ile Medvedev karşılaştı.



Turnuvanın 7 numaralı seribaşı Djokovic, 3 saat 11 dakika süren Kırmızı Grup mücadelesinde 4 numaralı seribaşı Medvedev'i 6-3, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup etti.



Yarı finali önceden garantileyen Djokovic, 3'te 3 yaparak grup lideri oldu. Medvedev ise grubu galibiyet alamadan tamamladı.



Djokovic, yarı finalde Yeşil Grubu ikinci sırada tamamlayan Taylor Fritz ile eşleşti. Kırmızı Grup'ta yarı finale kalacak diğer tenisçi ise bu akşam oynanacak Stefanos Tsitsipas-Andrey Rublev maçıyla belirlenecek. Tur atlayan taraf, Yeşil Grup lideri Casper Ruud'un rakibi olacak.

