Djokovic rekorlara doymuyor

Novak Djokovic tenis tarihinin zirvesindeki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.



Sırp sporcu, ATP masters tunuvası Miami Açık'ı finalde kaybetti ama önemli bir rekoru daha eline geçirdi. Finale giden yolda kazandığı beş maçla Masters turnuvalarındaki toplam galibiyet sayısını 414'e yükseltti. Bu alanda 410 maç kazanan Rafael Nadal'ın önüne geçti.



FEDERER'İN ELİNDEN ALDI

Djokovic, Miami'de bir başka rekoru da Roger Federer'in elinden aldı.



37 yaş 301 günlükken final oynayan Sırp tenisçi,, 37 yaş 222 günlükken bunu başaran Federer'i geride bıraktı ve 1990'dan beri oynanan ATP Masters turnuvalarında şampiyonluk maçına çıkan en yaşlı isim oldu.



4 ŞAMPİYONLUK ÖNDE



Djokovic 24 grand slam zaferiyle, kariyerlerini noktalayan Nadal'dan 2, Federer'den 4 şampiyonluk önde.



Kariyerinde 1363 kez korta çıkıp toplam 186 milyon 885 bin dolar para ödülünü cebine koyan Djokovic bu alanda da "Büyük Üçlü" arasında en üst sırada.



Djokovic'in ihtişamlı kariyerinde toplam 99 turnuva zaferi bulunuyor. Sırp raket için artık tek hedef 109 galibiyetli Jimmy Connors ve 103 kez kazanan Roger Federer'in üyesi olduğu '100'ler kulübü'ne giren üçüncü isim olmak.