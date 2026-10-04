Djokovic, Zverev'i eledi ve Rafael Nadal'ın rekorunu tarihe gömdü

Çin Açık Tenis Turnuvası'nda Novak Djokovic, 1 numaralı seri başı ve son ABD Açık şampiyonu Alexander Zverev'i 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Karşılaşmanın ilk setini Zverev 6-4 alsa da Sırp raket aynı sonuçla üst üste 2 seti alarak maçı 2-1 kazandı ve yarı finalde 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev ile eşleşti.

Bu galibiyetle birlikte Djokovic, Çin Açık kariyerindeki yenilmezlik serisini 32-0'a çıkardı. Böylece Rafael Nadal 'ın Fransa Açık 'taki 31-0'lık başlangıç rekorunu geride bırakarak Açık Dönem'de bir turnuvaya tarihin en iyi başlangıç yapan erkek tenisçisi unvanını aldı.

Yarı finalin diğer eşleşmesi ise Alex de Minaur ile Hubert Hurkacz arasında oldu.