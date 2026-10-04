Djokovic, Zverev'i eledi ve Rafael Nadal'ın rekorunu tarihe gömdü
04.10.2026 17:53
Çin Açık Tenis Turnuvası'nda üst üste 32. maçını kazanan Novak Djokovic, Rafael Nadal'ın Fransa Açık'ta elde ettiği 31-0'lık seriyi geride bıraktı.
Çin Açık Tenis Turnuvası'nda Novak Djokovic, 1 numaralı seri başı ve son ABD Açık şampiyonu Alexander Zverev'i 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Karşılaşmanın ilk setini Zverev 6-4 alsa da Sırp raket aynı sonuçla üst üste 2 seti alarak maçı 2-1 kazandı ve yarı finalde 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev ile eşleşti.
Bu galibiyetle birlikte Djokovic, Çin Açık kariyerindeki yenilmezlik serisini 32-0'a çıkardı. Böylece Rafael Nadal'ın Fransa Açık'taki 31-0'lık başlangıç rekorunu geride bırakarak Açık Dönem'de bir turnuvaya tarihin en iyi başlangıç yapan erkek tenisçisi unvanını aldı.
Yarı finalin diğer eşleşmesi ise Alex de Minaur ile Hubert Hurkacz arasında oldu.
Sabalenka set alamadan elendi.
KADINLARDA YAPRAK DÖKÜMÜ
Kadınlarda ise turnuvanın en büyük sürprizi gerçekleşti.
Dünya 2 numarası Aryna Sabalenka, dünya 34 numarası olan 20 yaşındaki Çek raket Nikola Bartunkova'ya 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilerek elendi.
Turnuvanın 1 numaralı seri başı Elena Rybakina'nın da bir gün önce elenmesiyle birlikte Çin Açık kadınlar tablosu, turnuvanın en büyük iki favorisini de kaybetmiş oldu.