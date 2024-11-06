Djokovic'e sakatlık engeli

Novak Djokovic sakatlık nedeniyle ATP Finalleri’nden çekilmek zorunda kaldı.

37 yaşındaki Djokovic, “Katılmaktan onur duyduğum ATP Finalleri’nde sakatlık nedeniyle oynayamayacağım. Beni izlemeye hazırlanan herkesten özür dilerim.'' ifadelerini kullandı.



7 kez şampiyonluk yaşayan Djokovic’in çekilmesiyle, 10-17 Kasım tarihlerinde Torino'da oynanacak ATP Finalleri’nde mücadele edecek sekiz tenisçi belli oldu.



Jannik Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Casper Ruud, Alex de Miñaur ve Andrey Rublev şampiyon olabilmek için korta çıkacak.