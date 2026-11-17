Kulüpler Birliği Başkanı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Futbol Zirvesi etkinliği sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Doğan, kulüplerin ciddi mali sıkıntılar yaşadığını belirterek, naklen yayın ihalesinden elde edilen gelirin geçmişte ulaşılan 500 milyon dolar seviyesine yeniden çıkarılmasını hedeflediklerini söyledi. Doğan, bu konuda kulüpler arasında ortak bir beklenti bulunduğunu belirtti.

Naklen yayın ihalesine ilişkin oluşturulan komisyonun çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Doğan, önümüzdeki 7-10 gün içerisinde görüşmelerin yoğunlaşacağını söyledi. Yayın kalitesinin artırılması ve hakların daha profesyonel bir yapıyla yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Doğan, mevcut yasal düzenlemelerin Kulüpler Birliğinin tek başına şirket kurarak yayın haklarını yönetmesine olanak tanımadığını ifade etti.

Kulüplerin vergi yükünün yüksek olduğunu dile getiren Doğan, stopaj iadelerinde azalan oranların yeniden eski seviyelerine çıkarılmasını istediklerini söyledi. Konuyu daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiklerini belirten Doğan, kulüp temsilcileriyle birlikte yeniden randevu talep edeceklerini açıkladı.

Stopaj iadesi oranlarının eski seviyelerine dönmemesi halinde dört büyük kulüp dahil birçok kulübün altyapı ve amatör branşlarında faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalabileceğini belirten Doğan, özellikle Anadolu kulüplerindeki bazı branşların kapanma riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“İki konu hakkında açıklama yapmak istiyorum. Birincisi naklen yayın ihalesi. Kulüplerin beklentisi 500 milyon dolar. Daha önce Göksel Gümüşdağ döneminde gelen teklife ulaşmak. Bunun altını çiziyoruz. Kulüplerin mali sıkıntıları çok büyük ve bu rakamları görmemiz gerektiğini düşünüyoruz. İkincisi Turkcell'e teşekkür ederiz. Rekabet ortamının yaratılması konusunda çok önemli çalışmaları oldu.

Sayın Şenol Kazancı ve ekibine teşekkür ederim. İhaleye ciddi bir rekabeti getireceklerini biliyoruz artık. Bugün itibari ile belli konularda kulüplerin geri dönüşünü alacağız. Bizim zaten bir ihale komisyonımuz var ve bunu sürekli konuşuyoruz. Dört Büyük Kulüp var, Göztepe var, Göksel bey var. Hem federasyonu hem de ilgili şirketleri bilgilendiriyoruz.

STOPAJ ESKİ HALİNE DÖNMELİ

Kulüplerimizin ciddi anlamda mali zorluklar içinde olduğu bir gerçek. Mevcut vergi oranlarının; tüm kulüpler için konuşuyorum, bu konuda bir açıklamamız olacak ama çok yüksek olduğunu düşünüyoruz oransal anlamda. İkinci konumuz vergi iadesi, stopaj konusu aslında. Biliyorsunuz stopaj amatör sporların olmazsa olmazı.

Dört Büyük Kulüp dahil olmak üzere bütün kulüplerimiz bunun üzerinden faaliyetlerine devam edebiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın yıllar önce kulüplerimize yaptığı bir jestti bu. Biz en son yaptığımız görüşmelerde konuyu kendisine aktarmıştık. Ve kulüpler olarak kendisinden randevu isteyeceğiz. Stopaj konusunda azalan rakamlar söz konusu ve tekrar eski haline gelmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız'dan ricacı olacağız.''

Doğan, yayın ihalesinde sabit kur üzerinden anlaşma olmayacağını da vurgulayarak, “Kulüpler olarak bu anlaşmadan maksimum fayda sağlamak istiyoruz. O yüzden bu rakamlarda kalınması için kulüpler ortak düşünüyor” ifadesini kullandı.