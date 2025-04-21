Doğuş Holding Niğde Yarı Maratonu'nda 518 sporcu yarıştı
Spor tutkunları, Doğuş Holding Niğde Yarı Maratonu'nda koştu. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir anısında düzenlenen etkinlikte, 518 sporcu yarıştı.
Niğdeli sporseverler yarı maratonda buluştu.
İkinci kez düzenlenen Doğuş Holding Niğde Yarı Maratonu'nda, 518 sporcu 3 farklı kategoride yarıştı.
6 farklı ülkeden atletlerin katıldığı etkinlikte, 21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometrelik yol koşusu ve 5 kilometrelik halk koşusuyla spor dolu bir hafta sonu geride kaldı.
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir anısına yapılan yarışlarda,, Niğde Valisi Cahit Çelik ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de koştu.
Dereceye giren sporcular ödüllerini Ömer Halisdemir Meydanı'nda protokol üyelerinden aldı.
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