Dolmabahçe'de kazanan yok: Beşiktaş ile Samsunspor yenişemedi
23.11.2025 15:33
Son Güncelleme: 23.11.2025 19:03
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geldi.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Siyah-beyazlılar, 57. dakikada Cengiz Ünder'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Samsunspor, 66. dakikada Cherif Ndiaye ile 1-1'lik eşitliği yakaladı.
Bu skorun ardından oynadığı son 4 maçta 3. kez puan kaybeden Beşiktaş, 21 puanla 7. basamakta yer aldı. Yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran Samsunspor ise 24 puanla 4. sırada yer buldu.
Beşiktaş, gelecek hafta Karagümrük deplasmanına çıkacak. Samsunspor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.
Beşiktaşlı El Bilal Toure ve Samsunsporlu Zeki Yavru, hava topu mücadelesinde.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
BEŞİKTAŞ 1-1 SAMSUNSPOR
1' Maç başladı.
6' Samsunspor gole yaklaştı! Sol kanatta topla buluşan Musaba'nın ceza sahası içine girip yaptığı vuruşu kaleci Ersin Destanoğlu kurtardı.
11' GOL İPTAL! Samsunspor'da orta alanda kazanılan top sonrası Holse'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Ndiaye, karşı karşıya pozisyonda Musaba'yı gördü ve Hollandalı futbolcu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Yardımcı hakem, pozisyonun bitimiyle ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı.
13' Samsunspor tehlikesi! Cherif Ndiaye, Beşiktaş savunmasının arkasına sarktı. Eyüp Aydın'ın kafa pası sonrası topla buluşan hücum oyuncusunun vuruşunu kaleci Ersin kornere çeldi.
14' Samsunspor adına net fırsat! Kullanılan kornerde kafalardan seken top, kale önünde önüne düşen Holse'nin şutu kaleci Ersin'de kaldı.
36' PENALTI İNCELEMESİ! Bir süredir rakip kaleye yüklenen siyah-beyazlılarda Samsunspor savunmasından seken top, ceza sahası içindeki Cerny'nin önüne düştü. Vuruşunu yapan Vaclav Cerny'nin şutunu kaleci Okan kurtardı. Dönen topa Cengiz Ünder vurdu, Samsunspor savunması araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı. Yaşanan pozisyonda ceza sahası içinde Borevkovic'in Abraham'a yaptığı müdahale nedeniyle hakem Atilla Karaoğlan'a VAR monitöründe inceleme önerildi.
40' PENALTI YOK! İncelemenin tamamlanmasının ardından hakem Atilla Karaoğlan, oyunun taç atışıyla devam etmesini istedi.
41' Samsunspor'da Holse, Salih Uçan'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
55' PENALTI! Beşiktaş penaltı kazandı! Cengiz Ünder'in şık pasıyla ceza sahasına giren El Bilal Toure, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.
57' GOL! Beşiktaş 1-0 önde! Topun başına geçen Cengiz Ünder'in vuruşu ağlarla buluştu ve siyah-beyazlıları üstünlüğe taşıdı.
64' Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Ndiaye'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
66' GOL! Samsunspor eşitliği yakaladı! Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'in hatalı geri pasının ardından ceza sahasında topla buluşan Ndiaye'nin tek vuruşu ağları sarstı ve skor 1-1'e geldi.
70' Beşiktaş'ta Cengiz Ünder ve Tammy Abraham çıktı. Jota Silva ve Rashica oyuna dahil oldu.
71' Samsunspor net fırsatı kaçırdı! Tomasson'un gönderdiği uzun topla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Holse'nin vuruşu yandan auta gitti.
Samsunsporlu van Drongelen ile Beşiktaşlı Tammy Abraham'ın ikili mücadelesi.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cerny, Cengiz, Toure, Abraham.
Samsunspor: Okan, Borevkovic, van Drongelen, Tomasson, Zeki, Makoumbo, Eyüp, Holse, Emre, Musaba, Ndiaye.
BEŞİKTAŞ'TA TEK DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde son olarak Antalyaspor ile oynanan maça göre tek değişiklik yaptı.
Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmada siyah-beyazlı takım; Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Tammy Abraham ilk 11'iyle maça çıktı.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Mert Günok, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Jota Silva, Tiago Djalo, David Jurasek ve Devrim Şahin yer aldı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynanan ve 3-1 kazanılan karşılaşmaya göre ilk 11'de bir değişikliğe gitti.
Yalçın, Antalya temsilcisiyle oynanan karşılaşmada savunmanın ortasında görev verdiği Djalo'yu Samsunspor karşısında yedek soyundurdu. Portekizli oyuncunun yerine ise sarı kart cezasını tamamlayan Emirhan Topçu ilk 11'de formasına yeniden kavuştu.
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ile kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü müsabakada formasından uzak kaldı. Tedavi programı uygulanan ve bir süredir takımla çalışmayan Rafa Silva da kadroda yer almadı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Samsunspor maçında oyuncularına böyle seslendi.
EMİRHAN TOPÇU İLK 11'E DÖNDÜ
Beşiktaş'ta sarı kart cezasını tamamlayan Emirhan Topçu, Samsunspor maçıyla ilk 11'deki yerine geri döndü.
Fenerbahçe derbisinde sarı kart gören savunma oyuncusu, Antalyaspor deplasmanında forma giyememişti.
Emirhan, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesiyle bir maç aranın ardından formasına kavuştu.
"KADINA ŞİDDETE HAYIR"
Beşiktaşlı futbolcular, maç öncesindeki ısınma bölümünde anlamlı bir mesajla yer aldı.
Siyah-beyazlı oyuncular, "Kadına Şiddete Hayır" tişörtleriyle karşılaşmadan önce çalışma gerçekleştirdi.
Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan, "Kadına Şiddete Hayır" yazılı tişörtle ısınmada yer aldı.
YÜKSEL YILDIRIM'A TEPKİ
Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı futbolseverler, takımların ısınma bölümüne çıkmasıyla Yıldırım aleyhinde tezahüratlarda bulundu.
Öte yandan Samsunsporlu taraftarlar ise tezahüratlarla başkan Yüksel Yıldırım'a destek verdi.
TÜPRAŞ STADYUMU'NDA MARTI SÜRPRİZİ
Beşiktaş-Samsunspor karşılaşması öncesinde zeminde bulunan martı maçın birkaç dakika geç başlamasına sebep oldu.
Yaralı olduğu düşünülen martı, güvenlik görevlileri tarafından saha dışına çıkarılmak istendi.
Uçamadığı düşünülen martı, karşılaşmanın ilk bölümlerinde de zeminde yer aldı.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Beşiktaş taraftarı, Samsunspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakmadı.
Tüpraş Stadı'ndaki müsabakaya siyah-beyazlı futbolseverler, büyük ilgi gösterdi.
"Dolmabahçe"de tribünlerde küçük boşluklar göze çarparken, taraftarlar karşılaşmadan önce oyunculara tezahüratlarla destek verdi.
Öte yandan, Samsunsporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü doldurarak takımlarına destek oldu.