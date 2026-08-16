Dolmabahçe’de Necip Uysal’a veda
16.08.2026 22:08
Profesyonel futbol kariyerini noktalayan Beşiktaşlı Necip Uysal için veda töreni yapıldı.
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal, Eyüpspor ile oynanan sezonun ilk lig mücadelesi öncesinde profesyonel futbol kariyerini noktaladı.
Kariyerinde Beşiktaş'tan başka takımda forma giymeyen Uysal, maç öncesi eşi ve çocuklarıyla birlikte sahaya çıktı.
ORKUN'DAN ÇİÇEK
Başkan Serdal Adalı, emektar oyuncuya kendisiyle özdeşen 20 numaralı formasını takdim ederken takım kaptanı Orkun Kökçü de çiçek verdi.
Uysal, oyuncular ve teknik ekiple saha kenarında fotoğraf çekildikten sonra taraftarların isteğini kırmayarak tribünlere giderek üçlü çektirdi.
Necip Uysal tribünleri selamladı.