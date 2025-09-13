Dolmabahçe'de nefes kesen maç: Beşiktaş, Başakşehir'i son dakikada yendi!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaştı.



Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu.



Konuk ekip, 71. dakikada Shomurodov'un golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 3 dakika sonra 74. dakikada El Bilal Toure ile skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

90+1. dakikada sahneye çıkan Cengiz Ünder, durumu 2-1 yaptı.

Başakşehir'de Ba, 89. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Beşiktaş'ta ise Orkun Kökçü, 90+8. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



Bu skorun ardından ligdeki 2. galibiyetini alan Beşiktaş, 6 puanla 9. sırada yer aldı. Henüz galibiyeti bulunmayan Başakşehir ise 2 puanla 14. basamakta yer buldu.



Beşiktaş, gelecek hafta Göztepe deplasmanına çıkacak. Başakşehir ise Karagümrük'e konuk olacak.



SERGEN YALÇIN'IN İLK GALİBİYETİ



Beşiktaş'taki ikinci döneminde ikinci maçına Başakşehir karşısında çıkan teknik direktör Sergen Yalçın, ilk galibiyetini aldı.



Deneyimli çalıştırıcı, ilk maçında Alanyaspor'a 2-0 kaybetmişti.

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

BEŞİKTAŞ 2-1 BAŞAKŞEHİR

1' Maç başladı.

14' Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, Crespo'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

21' Net gol kaçtı! Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rafa Silva, sağ kanattan getirdiği topu Cerny ile buluşturdu. Cerny'nin vuruşu kaleciden döndü, dönen topu kale ağzında Abraham tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak auta gitti.

24' Bu kez Başakşehir gole çok yaklaştı! Shomurodov'un pasıyla ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın karşı karşıya vuruşunda top, yan ağlara gitti.

35' Beşiktaş'ta Salih Uçan sarı kart gördü.

38' Başakşehir'de Ba, Orkun'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.



53' DİREK! Beşiktaş gole çok yaklaştı! Rakip yarı alanda baskı kuran siyah-beyazlılarda ceza sahası içinde topla buluşan Tammy Abraham'ın vuruşu direkten döndü.

71' GOL! Başakşehir'de kullanılan korner sonrası Deniz Türüç'ün ortasına tek vuruş yapan Shomurodov'un şutu ağlarla buluştu.

74' GOL! Ceza sahası içinde topla buluşan El Bilal Toure, köşeye yaptığı vuruşla ağları sarstı ve durumu 1-1'e getirdi.

89' KIRMIZI KART! Başakşehir'de Ba, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

90+1' GOL! Demir Ege'nin ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Cengiz Ünder, takımını 2-1 öne geçirdi.

90+8' KIRMIZI KART! Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, 90+8. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.