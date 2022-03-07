Dolmabahçe'de puanlar paylaşıldı (Beşiktaş-Başakşehir maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, iki kez geriye düştüğü maçta sahasında Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Beşiktaş'ın golleri 41. dakikada Güven Yalçın ve 54. dakikada Kenan Karaman'dan geldi.

Başakşehir'in gollerini ise 35. dakikada Trezeguet ve 45+3'te Stefano Okaka kaydetti.



Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir 28. haftayı 47 puanla 3. sırada tamamlarken, 45 puanlı Beşiktaş 7. sırada yer aldı.