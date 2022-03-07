Dolmabahçe'de puanlar paylaşıldı (Beşiktaş-Başakşehir maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir 2-2 berabere kaldı.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 07.03.2022 - 21:58

Dolmabahçe'de puanlar paylaşıldı (Beşiktaş-Başakşehir maç sonucu)

Spor Toto 'in 28. haftasında , iki kez geriye düştüğü maçta sahasında  ile 2-2 berabere kaldı. 

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Beşiktaş'ın golleri 41. dakikada Güven Yalçın ve 54. dakikada Kenan Karaman'dan geldi.

Başakşehir'in gollerini ise 35. dakikada Trezeguet ve 45+3'te Stefano Okaka kaydetti. 

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir 28. haftayı 47 puanla 3. sırada tamamlarken, 45 puanlı Beşiktaş 7. sırada yer aldı. 

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