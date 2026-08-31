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Dolmabahçe'de Vlahovic'in gecesi. 8 gollü maçta Beşiktaş, Çorum FK'yı farklı geçti

31.08.2026 12:56

Son Güncelleme: 31.08.2026 23:39

Dolmabahçe'de Vlahovic'in gecesi. 8 gollü maçta Beşiktaş, Çorum FK'yı farklı geçti
Anadolu Ajansı

Beşiktaşlı Orkun Kökçü ve Dusan Vlahovic'in gol sevinci.

NTV - Haber Merkezi
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Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Dusan Vlahovic'in hat-trick yaptığı maçta Çorum FK'yı farklı mağlup etti ve derbi öncesi hata yapmadı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile Çorum FK karşı karşıya geldi.

 

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah-beyazlıların 6-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Cerny, 74. dakikada İlhan Fakılı, 83. dakikada Murillo, 43 (P), 59 ve 66. dakikalarda Dusan Vlahovic kaydetti. Çorum FK'nın sayıları ise 52. dakikada Diomande ile 77. dakikada Mahmic'ten geldi.

 

Buu skorun ardından puanını 6'ya yükselten Beşiktaş, 3. sırada yer aldı. Henüz galibiyeti bulunmayan Çorum FK ise 1 puanla 16. basamakta yer buldu.

 

Beşiktaş, Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Çorum FK ise Eyüpspor'u ağırlayacak.

23:13
GOL İPTAL EDİLDİ
86. Dakika: Beşiktaş'ın golü iptal. Kazanılan kornerde ceza sahasına yapılan orta savunmadan sekti ve yay üzerine açıldı. Poku'nun gelişine vuruşu ağlarla buluştu. VAR kontrolü sonrası gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
23:10
BEŞİKTAŞ 6'YI BULDU
83. Dakika: Beşiktaş 6. golünü attı. Sağ kanattan gelişen atakta İlhan Fakılı'nın pasına gelişine vuran Murillo'nun şutu direkten ağlarla buluştu ve skor 6-2 oldu.
23:04
GOLLER PEŞ PEŞE
77. Dakika: Çorum FK'nın 2. golü. Sağ kanattan gelişen atakta Cengiz Ünder'in ortasına hareketlenen Mahmic'in kafa vuruşunda top, filelere gitti ve skor 5-2 oldu.
23:01
FARK 4'E YÜKSELDİ
73. Dakika: Beşiktaş 5. golü buldu. Junior Olaitan'ın pasıyla buluşan İlhan Fakılı'nın düzgün vuruşunda top, ağlara gitti ve skor 5-1'e geldi.
Anadolu Ajansı
22:53
VLAHOVIC HAT-TRICK YAPTI
64. Dakika: Vlahovic hat-trick yaptı. Rıdvan Yılmaz'ın ara pasında Orkun Kökçü'nün hareketlendiği topu savunma önlemek istedi. Pozisyonu takip eden Sırp golcü, tek vuruşla fileleri sarstı ve skor 4-1 oldu.
22:46
VLAHOVIC'TEN DUBLE, 3-1
59. Dakika: Beşiktaş skoru 3-1 yaptı. Çorum FK savunmasının hatalı pasında önüne düşen topa gelişine vuran Dusan Vlahovic'in şutunda meşin yuvarlak ağları sarstıve skor 3-1'e geldi.
Anadolu Ajansı
22:38
FARK 1'E İNDİ
52. Dakika: Çorum FK farkı 1'e indirdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Diomande'nin şutu direkten ağlarla buluştu ve skor 2-1'e geldi.
22:37
CENGİZ VURDU, NÜBEL ÇIKARDI
50. Dakika: Çorum FK tehlikesi. Orta alanda kaptığı topla rakip yarı sahaya hızla hareketlenen Cengiz Ünder'in sert şutunu kaleci Nübel son anda kurtardı.
Anadolu Ajansı
22:37
BEŞİKTAŞ'IN GOLÜ İPTAL
49. Dakika: Gol iptal edildi. Orkun'un ara pasıyla savunma arkasına sarkan Dusan Vlahovic'in kaleciyi geçerek yaptığı vuruş ağlarla buluştu ancak pozisyon bitiminde yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kalktı.
Anadolu Ajansı
22:12
VLAHOVIC ATTI, FARK 2'YE ÇIKTI
43. Dakika: Beşiktaş farkı 2'ye yükseltti. Penaltıda topun başına geçen Dusan Vlahovic, meşin yuvarlak ve kaleciyi farklı köşelere göndererek skoru 2-0 yaptı.
Anadolu Ajansı
22:12
PENALTI
41. Dakika: VAR kontrolü ve penaltı. Beşiktaşlı Olaitan'ın Çorum FK ceza sahasında yaptığı vuruş Penetra'ya çarparak kornere gitmiş, siyah-beyazlılar "elle oynama" gerekçesiyle penaltı istemişti. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
Anadolu Ajansı
22:07
DİREK, GOLE İZİN VERMEDİ
36. Dakika: Direkten döndü. Beşiktaş atağında Orkun'un ara pasıyla ceza sahasına giren Trossard'ın ortasında Murillo'nun tek vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.
22:02
VLAHOVIC VURDU, MARCOS ÇIKARDI
32. Dakika: Beşiktaş tehlikeli geldi. Çalımlarla ceza sahasına giren Dusan Vlahovic'in sert şutunu kaleci Marcos Felipe son anda kurtardı.
21:53
ÇORUM FK ETKİLİ GELDİ
23. Dakika: Çorum FK gole çok yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Emircan'ın içeriye çevirdiği topu Agbadou kale önünde kornere gönderdi.
Anadolu Ajansı
21:39
BEŞİKTAŞ ÖNDE
9. Dakika: Beşiktaş öne geçti. Agbadou'nun ortasında Cerny'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu ve skor 1-0'a geldi.
Anadolu Ajansı
21:37
PENALTI BEKLENTİSİ SONUÇSUZ KALDI
7. Dakika: Çorum FK penaltı bekledi. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Emircan'ın kafa vuruşu Agbadou'dan döndü. Konuk ekip futbolcuları penaltı bekledi ancak hakem maçı devam ettirdi.
21:35
TEMPO YÜKSEK
5. Dakika: Karşılaşmada her iki takım da hızlı hücumlarla gol arıyor.
21:28
MAÇ BAŞLADI
Beşiktaş-Çorum FK karşılaşmasında ilk düdük çaldı
20:58
ITALIANO: "BU TAKIM DAHA ÇOK YOL KATEDEBİLİR"
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano: "Bence sezonun başına tekrar bakmamız gerekiyor. Hedefimiz Avrupa'ya gitmekti, onu başardık. İyi bir iş çıkardı. Ligde de Alanya'ya karşı bir mağlubiyetimiz var. Oradaki hataları tekrar yapmak istemiyoruz. Kazanmak, kendimizi göstermek istiyoruz. İnanıyorum, bu takım daha çok yol kat edebilir."
Anadolu Ajansı
20:24
İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Agbadou, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic. Çorum FK : Felipe, Gökhan, Penetre, Smolcic, Borza, Ramadani, Berat, Serdar, Diomande, Emircan, Ramirez.
Anadolu Ajansı

ITALIANO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

 

Beşiktaş'ta İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano, Karadeniz ekibi karşısında son maça göre 4 değişikliğe gitti.

 

Siyah-beyazlı futbol takımı maça Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic ilk 11'i ile başladı.

 

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Ernest Poku, Fabio Miretti, Taylan Bulut, İlhan Fakılı ve Emirhan Topçu, şans bekledi.​​​​​​​

 

Teknik direktör Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile deplasmanda oynanan karşılaşmaya göre 4 değişik yaptı.

 

48 yaşındaki teknik adam, Emirhan Topçu, Ouattara, Kartal Kayra Yılmaz ve İlhan Fakılı'yı kulübeye çekerken, ilk 11'de Agbadou, Rıdvan Yılmaz, Orkun Kökçü ve Trossard'ı sahaya sürdü.

 

Beşiktaş'ın yein transferleriı Ernest Poku ile Fabio Miretti ise kulübede yer aldı.

 

RIDVAN YILMAZ, "DALYA" DEDİ

 

Siyah-beyazlı takımın sol beki Rıdvan Yılmaz, Çorum FK maçında Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıktı.

 

Tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı formayla daha önce Süper Lig'de 79, Ziraat Türkiye Kupası'nda 11, Avrupa kupalarında 8 ve TFF Süper Kupa'da ise 1 kez olmak üzere 99 maça çıkarken, 4 gol kaydetti.

 

Beşiktaş formasını ilk olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Şenol Güneş döneminde giyen 25 yaşındaki sol bek, Çorum FK maçında 100. maç heyecanını yaşadı.

 

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

 

Beşiktaş Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

 

Siyah-beyazlı kulüp, 30 Ağustos için Tüpraş Stadı'ndaki kale arkası tribünlerindeki her koltuğa Türk bayrağı bıraktı. Taraftarlar, maç öncesi bayrakları sallayarak bayram coşkusu yaşadı.

 

Siyah-beyazlı takımın oyuncuları, ısınmak için sahaya çıktıklarında 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel tişörtler giydi.

 

Bu sırada stattaki skor tabelasında ve LED ekranlarda "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" yazısı yer aldı.

 

Beşiktaş taraftarı ayrıca statta 10. Yıl Marşı'nın çalınmasıyla Doğu Tribün'de Türk bayrağı açtı.

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