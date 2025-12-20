Dolmabahçe'deki özlem bitecek mi? Beşiktaş muhtemel 11'i

Beşiktaş, Dolmabahçe'deki galibiyet özlemine son vererek Süper Lig'de ilk yarıyı tamamlamanın peşinde.

Siyah beyazlılar 17. haftada Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Tedavileri süren Mustafa Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder ile milli takımlarına giden Ndidi ve Toure bu maçta yok.



SİLVA KADRODA

Rafa Silva ise yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından ilk kez kamp kadrosuna dahil edildi.

Beşiktaş ligdeki son 5 maçında yenilmese de 3 beraberlikle 6 puan kaybetti. Siyah beyazlılar 16. haftayı lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde, 5. sırada tamamladı. Sergen Yalçın'ın ekibi sahasındaki son 4 maçta da galibiyet alamadı.

Çaykur Rizespor ise 4 maçlık 3 puan özlemine, Eyüpspor'u 3-0 yenerek son verdi. Karadeniz ekibi haftaya 18 puanla 11. sırada girdi.

Teknik direktör Recep Uçar'ın ekibinde Fildişi Sahili milli takımına giden kaleci Fofana ile izinli YUREÇKA bu karşılaşmada yok.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Maçı Cihan Aydın yönetecek.



MUHTEMEL 11



Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Emirhan, Demir Ege, Salih, Rashica, Orkun, Cherny, Abraham