Domagoj Vida, Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Domagoj Vida, yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

Sabah'ın haberine göre, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un Domagoj Vida ile anlaşmak üzere olduğu öne sürüldü.

Mavi-yeşillilerin Hırvat stoper için yaptığı görüşmelerin olumlu sürdüğü ve ufak pürüzlerin kaldığı kaydedildi.

Vida'nın Yunan temsilcisi ile 1+1 yıllık daha kontratının bulunduğu da biliniyor.

BEŞİKTAŞ İLE 3 KUPASI VAR



Beşiktaş formasıyla toplam 165 maça çıkan Domagoj Vida, Siyah-Beyazlılarla 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa zaferi yaşamıştı.