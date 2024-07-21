Domagoj Vida'dan emeklilik kararı

Hırvatistan Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, Hırvat defans oyuncusu Domagoj Vida'nın milli takımda geçirdiği 14 yılın ardından uluslararası futboldan emekli olduğunu duyurdu.

35 yaşındaki Vida ilk uluslararası maçına Mayıs 2010'da çıktı ve Hırvatistan için 105 maç oynamıştı.

Vida, 2018 Dünya Kupası'nda finale yükselen ve 2022 Dünya Kupası'nda üçüncü olan Hırvatistan takımının bir parçasıydı.

Vida yaptığı açıklamada, "Kariyerinizde bir kez dünyanın en güzel formasını giymek bir onurdur. Ve bunu 105 kez yaptığınızda, yedi büyük yarışmada oynadığınızda ... o zaman böyle bir ayrıcalık için sonsuz minnettar olabilirsiniz." diye konuştu.

Eski Bayer Leverkusen ve Beşiktaş oyuncusu Vida şu anda Yunanistan'ın en üst lig kulübü AEK Atina'da oynuyor.