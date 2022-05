Domenec Torrent: Kontratımız süresince devam etmek istiyoruz

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 35’inci haftasında evinde Demir Grup Sivasspor’a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, “Nasıl bir takıma karşı oynadığımızı biliyorduk. Agresif, birebir, adam adama. Bence ilk yarıda top çıkış da olmak üzere iyi şekilde anlamlandıramadık oyunu. Özellikle memnun değilim. Rakip hakkında birçok bilgiye sahiptik. Bekler veya açık oyuncuları tarafından gelen ortalarda yüzde 70 gollere sahipler, bunu söyledik oyunculara. Duran toplardan doğrudan değil, ikinci topta oynatıyorlar. İkinci gol de bu şekildeydi. Üçüncü gol de şans eseriydi. Fakat bütün maç boyunca çok çok düzensiz oynadık. Herkes içerde, kimse dışarda değil. Aklımızdan ziyade kalbimizle oynadık, bu da benim hoşuma gitmiyor. Bence Altay maçındaki ilk yarıyla bugünkü Galatasaray sezonun özeti niteliğindeydi. Çok fazla pozisyona ihtiyaç duyuyor, çok az pozisyon bulan rakipten de gol yiyor” diye konuştu.



“HER ŞEY DURMUŞ DURUMDA”



Torrent, kulübün içinde bulunduğu durumu şöyle anlattı: “Savunma hattının ilerde olması gerekiyor, arada 50 metre vardı. Bu gerçekten önemli bir durum. Böyle maçlarda ben kendimi aştım. Düşüşte olan bir uçakla karşılaştık biz. Burnunu kaldırmaya çalıştık bu uçağın, aşağı yukarı biraz başarılı olduk. Bir gün gerçekten düzgün bir şekilde detaylı anlatmak istiyorum kulübü nasıl bulduğumuzu. Her gün bütün oyuncular, biz de dahil kulübün bulunduğu durumdan izole etmek için inanılmaz bir efor sarf ediyoruz. Fakat inanın bana gerçekten kolay değil. Herkesin dik şekilde yürümesini sağlamak, moral sağlamak, her şey durmuş durumda 1 aydır. Önümüzdeki sezon için ne transfer yapılabilir bunlarla ilgili bir mesafe katedemiyoruz. Her gün bir şey çıkıyor. Biz Türk değiliz ama kimseden de iyi değiliz. Fakat gerçekten biz bu tarz çalışmaya alışık değiliz. Herkesin sürekli dahil etmeye çalışmak birlik olmaya çalışmak bizim için zor oluyoruz.”



“BİZİM ÇALIŞTIĞIMIZ ŞEKİLDE ÇALIŞMANIN NE KADAR ZOR OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?”



"Trabzonspor maçında iyi oynadık, Altay’a karşı iyi oynadık, Karagümrük’e karşı iyi oynadık, birçok örneği var" diyen Torrent, "Bizim çalıştığımız şekilde çalışmanın ne kadar zor olduğunu biliyor musunuz? İnanamazsınız. Bir gün çok istekli bir şekilde oturup sizlere anlatmak isterim kulübü nasıl bulduk. Birçok kulüpte bulundum. Bu bir bahane değil, gerçekleri söylüyorum. Birçok zor durumla karşılaştık. 90 dakika değilse de 45 dakika iyi oynadığımız birçok maç var. Barcelona, Münih, bunlara karşı oynamak çok olay. İyi savunma yaparsın. Taraftar zaten kabul eder geride durmanı. Kontradan kazanmayı çalışırsın. Türk liginde ne oluyor ama sen kendini göstermek zorundasın, diğerleri kontra oynamak zorunda. Güzel yapabiliyorduk bunu son zamanlarda, 4-5 maçta çok az kontraya çıkabiliyorlardı. Ama oyuncular her gün inanılmaz efor sarf ediyorlar ama gelecekle ilgili hiçbir şeyden emin değiller. Başkan değişecek mi teknik direktör değişecek mi birçok belirsizlik var” dedi.



“BEN DURUMDAN SIKILMIŞ DURUMDAYIM, GALATASARAY’DA OLMAKTAN DEĞİL”



Galatasaray ile olan sözleşmesi ve istifa ile ilgili gelen bir soruya ise Torrent, “Benim kontratım var. Kontrata saygı duyma konusuna ne düşünürsünüz bilmiyorum ama bu benim için hiç normal bir durum değil. İşini yapan iyi bir insan için de zor bir durum. Çok iyi oyuncular vardı aklımızda Türkiye’de bazı insanların bilmediği liglerden. Ama artık çok geç kaldık. Onlar artık başka yerlerle anlaşmaya başladılar. Ben durumdan sıkılmış durumdayım, Galatasaray’da olmaktan değil. Ben, çalışanlarım, teknik ekibim, hepsi her gün her şeylerini vermeye çalışıyorlar. Normal bir şekilde devam etmiyor işler. Benim elimde olan bir şey değil. Yeni başkan nasıl devam etmek ister bilmiyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Başka bir proje düşünebilirler. Her şeyi düşünmek de hakları. Ben de ekibim de kesinlikle bu kulüpte olmaktan çok memnunuz. Kontratımız süresince de devam etmek istiyoruz. Bu şekilde komplike duruma rağmen ama tabii ki de yeni gelen insanlarla da konuşmak lazım. İlk geldiğimiz gün analistler yoktu. Kağıtlar etrafa saçılmıştı. Etraf boştu. Rakiplerle ilgili bilgileri kendimiz bulmaya çalıştık, bilgisayarlar yok, programlar yok. Akademiden iki tane analist getirdik mecburen. Bu arkadaşlarla konuşmak durumunda kaldık. 9 gün içinde 3 maçımız vardı. Bu süre içerisinde aynı zamanda programlar almamız gerekti ve çalışmaya başladık. 5-6 kilo vermiş oyuncular var. Biliyorsunuz ilk 3 maçta nasıl düşüşteydi takım. Ben sadece gerçekleri söylüyorum. Şu anda kaybedebiliriz ancak en azından fiziken toparlandık. Aynı şekilde son 11 yılda çok güzel takımlarda çalışma fırsatı buldum, orada yaptığımız çalışmaların aynısı yapıyoruz burada da. Bu ufak detaylar. Ama bu önemli çünkü her şey bizim üzerimize düşmüş durumda. Ben bu tarz bir şeye alışık değilim, hiçbir Avrupalı da alışık değildir. Türkiye’de bir gün içinde her şey değişebilir diyorlar. Bizim aklımız bunu almıyor. Bu yüzden ben burada olmaktan yorgun değilim, Galatasaray’da olmak onur benim için ama neyse ki sosyal medyaya bakmıyorum fakat insanlar bilmiyorlar gerçekler ne. 30 gündür ne yapacağını bilmeyen sportif direktörden bahsediyorum. Her gün bir güç çıkarmaya çalışıyoruz. Bu takım son ana kadar mücadelesine devam etmesi için. Galatasaray gibi tarihi bir kulübü temsil ediyoruz” şeklinde konuştu.