Domenec Torrent’in ilk derbi heyecanı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğunu Fatih Terim'den devralan Domenec Torrent, sarı kırmızılıların başındayken ilk kez bir derbiyi tecrübe edecek.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşılaşacakken, sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Domenec Torrent ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.

Galatasaray kariyerine Hatayspor maçı ile başlayan Torrent, bugüne kadar 8 Süper Lig ve 1 de UEFA Avrupa Ligi mücadelesine çıktı. İspanyol teknik adamın yönetiminde sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

BURAK ELMAS DERBİNİN ERTELENMEMESİNE TEPKİLİ