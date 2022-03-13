Domenec Torrent’in ilk derbi heyecanı

Haberler - İHA 13.03.2022 - 11:18 | Son Güncelleme : 13.03.2022 - 11:23
Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğunu Fatih Terim'den devralan Domenec Torrent, sarı kırmızılıların başındayken ilk kez bir derbiyi tecrübe edecek.
Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşılaşacakken, sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Domenec Torrent ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.
Galatasaray kariyerine Hatayspor maçı ile başlayan Torrent, bugüne kadar 8 Süper Lig ve 1 de UEFA Avrupa Ligi mücadelesine çıktı. İspanyol teknik adamın yönetiminde sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
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