Domenec Torrent’in ilk derbi heyecanı

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş maçıyla sarı-kırmızılıların başında ilk kez bir derbiye çıkacak.

Haberler - İHA 13.03.2022 - 11:18 | Son Güncelleme : 13.03.2022 - 11:23

Domenec Torrent’in ilk derbi heyecanı

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'da teknik direktörlük koltuğunu Fatih Terim'den devralan Domenec Torrent, sarı kırmızılıların başındayken ilk kez bir derbiyi tecrübe edecek.

Spor Toto ’in 29. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşılaşacakken, sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Domenec Torrent ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.

Galatasaray kariyerine Hatayspor maçı ile başlayan Torrent, bugüne kadar 8 Süper Lig ve 1 de UEFA Avrupa Ligi mücadelesine çıktı. İspanyol teknik adamın yönetiminde sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

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