Domenico Tedesco, Fenerbahçe'deki krize el attı: Saha içinde yasak geldi!

Fenerbahçe , Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçında Alanyaspor'u ağırlamıştı. Sarı-lacivertliler, son dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmış ve bu sezonki ikinci beraberliğini almıştı. İkinci yarıda skor Alanyaspor lehine 1-0 giderken penaltı kazanan Fenerbahçe'de topun başına Anderson Talisca geçmişti. Brezilyalı futbolcu, kullandığı vuruşta kaleci Ertuğrul'u geçememişti. Daha sonra durumu 2-1'e getiren Fenerbahçe, son dakikada kalesinde gördüğü gole engel olamamış ve sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kalmıştı.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından Anderson Talisca'nın penaltısıyla ilgili yaşanan krize el attı.



Sezonun 2. haftasında Göztepe deplasmanına çıkan Fenerbahçe, son dakikada bir penaltı kazanmış ve topun başına geçen Talisca yine kaleciyi mağlup edememişti.

TEDESCO'DAN TALISCA'YA YASAK



Penaltıları üst üste aynı köşeye atan ve Fenerbahçe'nin iki maçtan iki puanla ayrılmasına neden olan tecrübeli futbolcuya Tedesco'dan yasak geldi.



İtalyan çalıştırıcı, karşılaşmalarda kazanılacak penaltılarla ilgili topun başına Talisca'nın geçmesini yasakladı. Sabah'ın habeirne göre Anderson Talisca sadece frikiklerde topun başına geçecek.

