Domenico Tedesco için "Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilecek mi?" sorusuna çarpıcı cevap: "Endişeye gerek yok"

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası anlaşmaya varılan Domenico Tedesco, takımın başında ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkacak.



Sarı-lacivertlilerin yeni çalıştırıcısının nasıl bir futbol anlayışına sahip olduğunu Alman gazeteciler ntv.com.tr'ye değerlendirdi.



İşte Philipp Kessler ve Julian Buhl'un Domenico Tedesco için merak edilen sorulara yanıtları:



Domenico Tedesco'yu nasıl bir teknik direktör olarak yorumlarsınız?



"EN BÜYÜK GÜCÜ SOSYAL BECERİSİ"



PHILIPP KESSLER/TZ: "Şimdiye kadar çalıştığı her kulüpte başarılı olmuş bir teknik direktör. Görev yaptığı her kulübün ilk 20 maçındaki puan ortalaması neredeyse 2.0. Taktiksel zekası son derece iyi. En büyük gücü ise sosyal becerisi; bir takımı çok iyi idare edebiliyor."



"PRENSİPLERİ VAR"



JULIAN BUHL/T-ONLINE: "Tedesco henüz genç bir teknik direktör olmasına rağmen net prensipleri olan bir isim. Bu durum, kaptanlığını elinden aldığı Thibaut Courtois gibi büyük isimlerden çekinmediği Belçika Milli Takımı'nda da net şekilde görüldü. Almanya'da hızlı bir yükseliş yaşamış olan Tedesco, gelecek için umut vadeden bir teknik direktör. Son yıllarda Belçika Milli Takımı başta olmak üzere uluslararası alanda da deneyim kazandı. Tedesco, detaylara çok önem veren ve oyuncularıyla yoğun iletişim kuran bir teknik direktör olarak kabul ediliyor. Agresif, hücum odaklı ve yüksek presli bir oyun tarzını benimsiyor."

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, antrenmanda oyuncularına taktik veriyor.

Fenerbahçe taraftarı, hücum oynayan bir takım görmek istiyor. Tedesco bu isteği yerine getirebilir mi?



"OYUN İÇİN ENDİŞEYE GEREK YOK"



PHILIPP KESSLER/TZ: Çalıştırdığı takımlara baktığınızda izlemesi cazip olan bir futboldan endişe etmenize gerek yok. Schalke biraz farklıydı çünkü uzun top oynamak zorunda kaldığı oyuncuları vardı. Ancak orada bile baskı hattı oldukça yüksekti. Leipzig, Spartak veya Belçika'da çok fazla topa sahip olan, son derece ofansif bir futbol oynattı.



"TAM OLARAK TEDESCO'NUN İŞİ"



JULIAN BUHL/T-ONLINE: "Bu tam olarak Tedesco'nun başarabileceği bir şey. Tedesco ve Alman Milli Takımı teknik direktörü Julian Nagelsmann birbirlerini iyi tanıyorlar. Antrenörlük eğitimlerini birlikte tamamlamışlardı. O dönemde ikisi de TSG Hoffenheim'da altyapı antrenörü olarak çalışmış ve bu nedenle eğitimlere birlikte katılmışlardı. Tedesco antrenörlük eğitimini 1.0 gibi en yüksek notla bitirirken, Nagelsmann 1.3 ile "biraz daha kötü" bir notla bitirmişti. Top hakimiyeti, oyunu domine etme, pres ve hücum futbolu gibi birçok ortak futbol anlayışına sahipler. Tedesco tam da bunu savunuyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'de de böyle bir oyun tarzını uygulayacağı kesin."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, antrenmanı takip ediyor

Takımlarını genellikle üçlü oyun formasyonuyla sahaya süren Tedesco, Türkiye'de de bunu tercih etmesi durumunda Fenerbahçe taraftarını kızdırabilir. Dörtlü formasyon için bir usta olduğunu söyleyebilir miyiz? Fenerbahçe taraftarı ve yönetimi 3-4-3 veya 3-5-2 yerine 4-2-3-1 veya 4-3-3 gibi formasyonlar görmek istiyor.



"SİSTEMİNİ KADROSUNA UYARLAYAN BİRİ"



PHILIPP KESSLER/TZ: Çok esnek bir teknik direktör ve her takımda üçlü savunmayla oynadığı doğru değil. Belçika'ya bakarsanız, sistemi 4-3-3'tü çünkü çok iyi kanat oyuncuları vardı. Sistemini kadrosuna uyarlayabilen biri. Leipzig ve Moskova'da da sık sık dörtlü savunmayla oynuyordu. Schalke'de ise her zaman üçlü savunmayı tercih etti.



"ESNEKLİK SAĞLAMAYA ODAKLI"



JULIAN BUHL/T-ONLINE: "Tedesco geçmişte 3-5-2 veya 3-4-3 sistemlerini tercih etmişti ancak bunları her zaman çok esnek bir şekilde uyguladı. Maç sırasında sık sık değişiklikler ve pozisyon rotasyonları yaptı. Hem topla oynarken hem de savunmada bunu sık sık uyguladı. Bu nedenle sabit bir formasyon ve taktiğe körü körüne bağlı kalan biri değil, sistemi içinde esneklik sağlamaya odaklanıyor. Oyunun birçok aşamasında, savunmada dört oyuncudan oluşan bir diziliş de görülebilir. Bu, potansiyel bir başlangıç ​​dizilimi olarak onun için kesinlikle bir seçenek. Ancak beklenen en olası taktiksel diziliş bu değil. Taktikleri öncelikle çalıştığı oyunculara bağlı olacak ve sistemini onlara göre uyarlayacak."



Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımla tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin uzun süredir devam eden bir şampiyonluk özlemi var. Tedesco bu özlemi giderebilir mi? "HER YERDE BAŞARILI OLDU"



PHILIPP KESSLER/TZ: "Bilmiyorum ama her yerde başarılı oldu. Aue'yi küme düşmekten kurtardı. Schalke ile Bundesliga'da 2. oldu. Leipzig ile kulüp tarihinin ilk kupasını kazandı ve onları Avrupa Ligi yarı finaline taşıdı. Spartak'ı kupa finaline ve bir sonraki sezon ligde 2. sıraya taşıdı. Belçika ile ise 16 ay boyunca yenilmedi. Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna kaldılar." "KENDİSİNİ KANITLADI"



JULIAN BUHL/T-ONLINE: Tedesco, 2022'de RB Leipzig ile Almanya Kupası'nı kaldırarak şampiyonluk kazanabileceğini kanıtladı. Aynı sezon, tıpkı 2018'de FC Schalke ile yaptığı gibi, Leipzig'i Bundesliga'da ikinciliğe taşıdı. Schalke ile kupada yarı finale de ulaştı. Genel olarak, teknik direktörün, koçluğunun hayati önem taşıdığı eleme müsabakalarında özellikle başarılı olduğu görülüyor. Ancak Fenerbahçe ile şampiyonluk kazanmak kolay bir iş olmayacak; özellikle de Galatasaray'ın bu sezon Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Victor Oshimen'i kadrosuna kattığını düşündüğümüzde...