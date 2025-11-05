Domenico Tedesco, Viktoria Plzen maçı öncesi açıkladı: "Bizim için lüks problemler"

"ROTASYON YAPINCA KALİTEMİZ DÜŞMÜYOR"

Soru: "Kadro istikrarının takımın başarısında etkisi nedir?"

Domenico Tedesco: "Tabii ki her takımın belirli istikrarı olması gerekiyor. 5-6 oyuncusunun oynamaya uygun olması gerekiyor. Bu ne demek, cezalar oluyor, bazen taze ayak istiyorsunuz. Mesela bu maçta deplasmanda oynayacağız ve taze kan diyebileceğimiz oyunculara ihtiyacımız olacak, pazar günü de aynı şekilde. İki durumun bir karışımı. Çok net bir 11'imiz yok çünkü çok iyi oyuncularımız var ve rotasyon yapıyoruz. Rotasyon yaptığımızda da kalitemiz düşmüyor."

"BURADA MAÇ KAZANILABİLİR AMA ZOR"

Soru: "Fenerbahçe'nin ilk hedefi şampiyonluk ama son 3 senede Avrupa genetiği de oluştu. Bu konuda ne diyecek? Rakibi Viktoria Plzen de 7 maçta 6 galibiyet aldı. Rakip için de bir değerlendirme yapabilir mi?"

Domenico Tedesco: "Sadece takımların adına bakarak, "Bu takım kazanacak" demek kolay olurdu. Takımları detaylı bir şekilde incelemeniz gerekiyor. Fenerbahçe'den önce takımları bu kadar detaylı bilmiyordum ama inceledikten sonra her takımın iyi oyuncuları var. Plzen de her sene uluslararası turnuvada yer alan bir takım. Burada maç kazanılabilir ama zor geçiyor. Real Madrid de burada oynadı ve 4-2 kazandı ama zor geçmişti. Bu yıl da iyi oyuncuları var. Ama sizin her zaman şunu düşünmemiz gerekiyor, kiminle oynadığınızın bir önemi yok, o takımı detaylı incelemeli ve her şeyinizi vermelisiniz. Tıpkı Zagreb'de olduğu gibi. Orada yüzde yüz değildik ve kaybettik."