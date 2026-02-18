Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe ile yeni sözleşme sorusuna cevap

“NE OLACAĞINI BİLMİYORUZ”

"Nottingham'ın yeni bir hocası var, her şeye sıfırdan başladılar. Yeni bir hoca geldiğinde o kadar oynamayan oyuncular, oynama şansı bulabileceklerine inanırlar ve motive olurlar. Yeni hocaya ne yapabileceklerini göstermek isterler, sınırlarını zorlarlar. Bizim takımımız da çok motive. Bu çok önemli bir maç. İlk adımı atma şansımız var. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Biz çok motiveyiz. Sistem değişebilir. Daha önceki oyuncu 4'lü oynuyordu ama Vitor Pereira, çoğunlukla 3'lü oynatıyor. Ne olacağını bilmiyoruz. Biz esneğiz, her ikisi için de hazırız. Oyuncuların bireysel profillerine de odaklandık."

“FORMASYON ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL”

"Bir dahi olmaya gerek yok, çok fazla iyi orta saha oyuncumuz var. Hocanın işi, takımı ve en iyi oyuncuları bir araya getirmektir. Benim işim bu. 'Elmas' orta saha, pek çok fikirden biriydi. Kendi içimizde bunu tartıştık. Sadece ben değil yardımcılarım da var, onlarla konuşuyoruz, tartışıyoruz ve bir karar alıyoruz. Karar takım için verilir, hoca için değil. Hocamızın farklı sistemlerde oynayabilmesi iyi bir şey. Uzun süre 4-4-2 oynadık, 3-5-2 oynayabiliriz. Bazı durumlarda 3'lü de oynayabiliriz. Bu bizi tahmin edilemez bir takım yapıyor, bu çok önemli. Biliyorsunuz, formasyon o kadar önemli değildir. Eğer ki 4-4-2 oynarsanız, 4-3-3, 4-5-1 oynarsanız önemli olan tabii ki oyuncular rahat olmalı mevkilerinde. Bazen oyuncuları alışık olmadığı pozisyonda oynatabiliyorsunuz ama iyi iletişim ve sahada rahat olmaları önemli. Her zaman birkaç antrenman yapıyoruz oyuncuları yapabiliyorlar mı diye görmek için. Günün sonunda oyuncu kalitesiyle ilgili bir şey bu. En önemli şey oyuncu kalitesi."