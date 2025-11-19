Domenico Tedesco'dan Jose Mourinho cevabı: "Ben daha farklıyım, kavga etmem"
19.11.2025 14:08
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Alman basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe, milli araya moralli girmişti.
Sarı-lacivertliler, ara dönüşü 13. haftada Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco; takımın durumu, Jose Mourinho, şampiyonluk ve Galatasaraylı Leroy Sane hakkında Alman basınına özel bir röportaj verdi.
Bild'e konuşan İtalyan çalıştırıcının sözleri şu şekilde:
"TESİSTE KALMAM GEREKLİYDİ"
"İlk 5 haftayı antrenman tesislerinde geçirdim. Benim için gerekliydi. Küçük bir odam vardı; yatak, dolap, televizyon ve küçük bir banyo… Her gün saat 7'de çalışma başlıyordu ve tüm günü maç, antrenman ve analizlerle dolduruyorduk. İstanbul trafiği nedeniyle eve gidip gelmek neredeyse mümkün olmadığından tesislerde kalmak daha mantıklıydı."
"ŞAMPİYONLUK OLAĞANÜSTÜ OLUR"
"Şampiyonluğu kazanmak sizin için ne ifade eder?"
Tedesco: "Henüz hiç lig şampiyonluğu yaşamadım. Sadece Leipzig ile 2022’de Almanya Kupası’nı kazandım. Türkiye’de şampiyon olmak olağanüstü olur."
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco.
"MOURINHO'DAN DAHA FARKLIYIM"
"Mourinho’ya büyük saygım var ama ben farklı bir stilim. Daha sakin, daha içe dönük bir iletişimim var. Kavgayla değil, güven ilişkisiyle çalışmayı tercih ederim."
LEROY SANE AÇIKLAMASI
"Ben öncelikle bizim takımımıza bakıyorum, diğer takımların ne yaptığına pek bakmıyorum. Ama benim izlenimim, Leroy Sane'nin çok iyi oynadığı yönünde. Bu yüzden milli takıma geri dönmesine şaşırmadım. Sane, Bayern Münih'te az oynadığı için futbol oynamayı unutmadı. Benim için takım her şeydir. Sane çok kaliteli bir oyuncu ama başarı sadece yıldızlardan gelmez. Bayern Münih döneminde Sane inişli çıkışlı dönemler yaşadı; burada çok daha istikrarlı."