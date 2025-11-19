Domenico Tedesco'dan Jose Mourinho cevabı: "Ben daha farklıyım, kavga etmem"

"MOURINHO'DAN DAHA FARKLIYIM"

"Mourinho’ya büyük saygım var ama ben farklı bir stilim. Daha sakin, daha içe dönük bir iletişimim var. Kavgayla değil, güven ilişkisiyle çalışmayı tercih ederim."

LEROY SANE AÇIKLAMASI

"Ben öncelikle bizim takımımıza bakıyorum, diğer takımların ne yaptığına pek bakmıyorum. Ama benim izlenimim, Leroy Sane'nin çok iyi oynadığı yönünde. Bu yüzden milli takıma geri dönmesine şaşırmadım. Sane, Bayern Münih'te az oynadığı için futbol oynamayı unutmadı. Benim için takım her şeydir. Sane çok kaliteli bir oyuncu ama başarı sadece yıldızlardan gelmez. Bayern Münih döneminde Sane inişli çıkışlı dönemler yaşadı; burada çok daha istikrarlı."