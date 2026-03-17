Domenico Tedesco'dan mesaj. "Burada bir yaz dönemi geçirmek rüya gibi olur"

"TOPUN HER ZAMAN BİZDE OLMASINI İSTTİYORUZ"

Her maçın ardından durum değerlendirmesi yaptıklarını aktaran Tedesco, şöyle devam etti:

"Ültimatomlar sorusunu başkanımıza sormanız gerekiyor ama söyleyebileceğim şu, büyük takımda olduğunuzda bu normaldir, ligin son sırasında yer alan takıma kaybettiğiniz zaman. 26 maçta ilk mağlubiyeti almıştık ama biz her maç sonrası durum değerlendirmesi yapıyoruz. Ben daha yeni başlıyorum. Geleli 6 ay oldu, benim kafamdaki fikir burada bir şey inşa etmek. Burada takımla yaz dönemi geçirirsem çok mutlu olurum. Bizler teknik heyet ve oyuncular gece gündüz çalışıyoruz, bundan fazlasını yapamazsınız. Aynaya bakmak önemlidir, ben de bunu yapıyorum. Puan kaybından sonra durum değerlendirmemiz normal. Önde baskı bizim DNA'mız. Rakip geride 3'lü oynadığı zaman baskı zor. Maçların yüzde 70'inde 3'lü, bazen 4'lü oynuyorlar. Takımı 2 duruma da hazırladık. Biz her zaman topun bizde olmasını istiyoruz."

"SOSYAL MEDYAYI ÖNEMSEMİYORUM"

Kendisini iyi hissettiğini vurgulayan Tedesco, "Futbolda her şeyin çok çabuk değişmesi normal. Bu, benim ilk işim değil. İçinde bulunduğumuz durum bu ama önemli olan tekrardan ayağa kalkabilmek. Önemli olan bizim kendi içimizde ne konuştuğumuz, sosyal medyada ne konuşulduğunu önemsemiyorum. Ben sadece kazanırken iyi teknik direktör değilim, kaybederken de aynı teknik direktörüm. Bu işin bir de rakip kısmı var. Duygusal bir ortam olan bir kulüpteyseniz ki bu benim hoşuma giden bir şey, bununla baş etmeyi bilmeniz gerekir." şeklinde görüş belirtti.

"BURADA BİR YAZ DÖNEMİ GEÇİRMEK RÜYA GİBİ OLUR"

