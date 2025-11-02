Domenico Tedesco'dan şampiyonluk ve Galatasaray cevabı: "Umursamıyorum"

Fenerbahçe , Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Beşiktaş 'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri İsmail Yüksek, Marco Asensio ve Jhon Duran kaydetti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, maç sonu flaş röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "2-0 GERİYE DÜŞMEYİ HAK ETMEMİŞTİK" "2 tane bireysel hatadan gol yedik. 2-0 geriye düşmeyi hak etmemiştik. 1-2 pozisyon yakalamıştık. Beşiktaş da güçlü bir takım olarak 2 hatamızdan faydalandı. Böylesine bir ateşli deplasmanda rakip 7 kişi bile olsa oynamak zordur. 3-2 kazandık. Göstermiş olduğumuz mantaliteden memnunum." "RAKİPLERİ UMURSAMIYORUM" Soru: "Galatasaray ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada kazandınız." Domenico Tedesco: "Ben rakipleri umursamıyorum. Onların maçlarını izlemiyorum. Ben sadece Fenerbahçe'ye odaklanıyorum."

"HER GOL AYRICA DEĞERLİYDİ"



Soru: "Hangi gole daha çok sevindiniz?"



Domenico Tedesco: "Atmış olduğumuz her gol önemliydi. Böylesine atmosferde oynamak zor. Çok fazla ıslık vardı. Bu iyi işarettir. Çok ıslıklamaları, topun bizde olması demek. 10 kişi kalmaları zordu. Bizim için de zor olan kafamızı kaybetmedik. Her gol ayrıca değerliydi."